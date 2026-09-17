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Un incendio afectó a un depósito en Sarandí, cerca del Mercado Frutihortícola

El lugar se encuentra al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata; trabajan bomberos locales y de Avellaneda

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Un incendio afectó a un depósito en Sarandí: “Es de gran magnitud”
Un incendio afectó a un depósito en Sarandí: “Es de gran magnitud”

Un incendio afectó a un depósito en Sarandí, en la zona sur del conurbano bonaerense, durante la noche de este miércoles, según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a LA NACION. En el lugar trabajan bomberos locales y de Avellaneda para combatir las llamas.

De acuerdo con la información proporcionada por el servicio de emergencias, el depósito se encuentra al costado del Acceso Sudeste, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata. Las autoridades definieron al incendio como “de gran magnitud”.

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