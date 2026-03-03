Video: así fue el momento en el que se derrumbó un galpón y aplastó un Mercedes Benz de colección

Este lunes a las once de la noche, en la intersección de las calles General Molina y Villegas, en Sarandí, al sur bonaerense, un galpón se derrumbó y aplastó un auto de colección. Gustavo, el propietario de la construcción dialogó con un móvil de LN+ y brindó todos los detalles del hecho que mantuvo en vilo durante varias horas a los vecinos de la zona.

“Al volver de mi trabajo recibí el llamado de un vecino que me dijo, ‘che, se te derrumbó el galpón’”, reveló Gustavo. “Pensé que era una broma pero me vine rapidísimo para el lugar: me quedé helado”, agregó.

En palabras del hombre, “la construcción no presentaba ningún tipo de riesgo y hasta se le venían realizando los mantenimientos correspondientes”. Según la reconstrucción del propietario, anteriormente en la construcción funcionaban dos locales comerciales.

“Cuando estaban esos locales, había una pared divisora, que luego se reemplazó por una viga”, detalló Gustavo, dejando entrever que esa modificación edilicia pudo haber permitido el fatídico desenlace.

A partir de la información que pudo recabar LN+, el vehículo que quedó bajo los escombros era un Mercedes Benz de colección tasado en US$40.000. “El auto era de un hombre que guardaba sus herramientas en el galpón”, sostuvo Gustavo.

En su testimonio al móvil de LN+, el propietario sostuvo que “el galpón se encontraba a la venta, pero con unos temitas de sucesión”. En ese lugar, décadas atrás vivían sus padres.

Por el derrumbe, una de las casas aledañas a la construcción también se vio visiblemente afectada.

Durante la mañana de este martes, Defensa Civil y equipo de bomberos aún trabajaban para despejar los escombros de la calle y hacer posible la reanudación del tránsito. Por el hecho no hubo que lamentar víctimas fatales.