Un isleño habría escupido en la cara a un excombatiente de Malvinas que visitaba el archipiélago

Una veintena de excombatientes correntinos regresaron a las Islas Malvinas tras más de cuatro décadas, un viaje de emociones encontradas en el que el dolor del reencuentro con sus compañeros enterrados en el cementerio de Darwin se mezcló con la “impotencia de volver a sentir la usurpación” y una grave denuncia.

La travesía comenzó el 7 de abril, duró diez días y contó con la participación de los exsoldados Jorge Aguirre; Ernesto Acevedo; Carlos Arce; Héctor Canteros; Juan Canteros; Ángel Flores; Eladio Galarza; Miguel García; José López; José Rito López; Pantaleón López; Froilán Morales; Pedro Molina; José Niveiro; Pedro Pérez; Toribio Pared; Alcides Ramírez; Jorge Rodríguez; Laureano Romero; Ángel Sosay Eusebio Valenzuela, junto con el periodista Daniel Toledo y el camarógrafo Armando Cattáneo.

Durante su permanencia en la isla, el contingente pudo rendir homenaje a los caídos y recorrer distintos puntos del archipiélago -entre ellos, el Puerto Argentino y Monte Harriet, además del cerro Zapador y el Monte Tumbledown, zonas donde se disputó la batalla- en compañía de una estatua de la Virgen de Itatí.

Según denunció el periodista Toledo en declaraciones a Radio Sudamericana, uno de los integrantes del Regimiento 12 de Mercedes fue humillado por un hombre que residía en la isla. “Un día estábamos afuera del hotel. Esperábamos al colectivo que nos llevaba de excursión. Fue entonces que un hombre se cruzó delante nuestro, nos miró y se volvió para escupirle a uno de los excombatientes en la cara”, reveló.

“Nosotros sabíamos que no podíamos reaccionar de manera violenta porque tendríamos problemas. Contuvimos nuestra bronca”, agregó Toledo a continuación. Fue el chofer del colectivo en el iban a viajar quien terminó comunicándose con la policía local para denunciar el hecho.

No sería sin embargo la última vez en que los excombatientes se verían las caras con el isleño. Al momento de presentarse en el Aeropuerto de Puerto Argentino, “lo encontramos cargando valijas”, rememoró el periodista. “Aparentemente era maletero”, supuso. Y cerró: “Llamamos inmediatamente a la policía le tomaron declaración. Supuestamente la causa quedó en manos del juzgado. Nadie cree que vaya a pasarle algo a este hombre”.

El testimonio de exsoldados sobre el viaje a Malvinas

Miguel García y Pedro Molina recordaron en diálogo con Télam las experiencias que ellos y sus compañeros vivieron durante su estadía de una semana en el archipiélago. “No puedo creer todo lo que hicimos y en las condiciones en que lo hicimos”, reflexionó García sobre aquella trágica experiencia en el Atlántico Sur.

El excombatiente, quien junto al resto del contingente fue recibido el pasado lunes por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en el salón Amarillo de la Casa de Gobierno, calificó de “emocionante” volver a ver y a sentir Malvinas 41 años después de la guerra, a pesar del percance sufrido.

“Esta vez llegamos abrigados y bien alimentados, tan distinto a lo que vivimos en la guerra, porque estuvimos en un pozo, mojados, con frío y con hambre”, contrapuso al comparar las condiciones en las que estuvieron combatiendo en las islas, en 1982, durante el conflicto bélico.

20 excombatientes correntinos visitaron las Islas Malvinas por un plazo de diez días.

“A veces pienso que la gente no tiene dimensión de lo que soportamos en 1982″, analizó al recordar las difíciles condiciones en la trinchera. El exsoldado correntino habló de la mezcla de emociones que le generó el regreso a Malvinas tras cuatro décadas. En ese sentido, marcó “el dolor del reencuentro con sus compañeros muertos en combate, que yacen en el cementerio de Darwin y la impotencia de volver a sentir la usurpación y el hostigamiento de los ingleses”.

Pedro Molina, en tanto, relató a Télam que la vivencia del viaje fue “muy movilizadora” y remarcó su sorpresa al poder redescubrir Malvinas y “ver la belleza de las islas argentinas, que no había podido advertir en medio de la guerra”. “Era estar en la trinchera y no salir. No habíamos apreciado este paisaje tan lindo”, expresó.

“Nos duele tener que entrar con pasaporte y no poder desplegar la bandera Argentina, pero si Dios y la Virgen quieren, las vamos a recuperar”, concluyó.

