Un joven motociclista perdió el control y chocó de frente contra un camión en la ruta 226: murió en el lugar

Un fuerte choque tuvo lugar el martes por la tarde en la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 27, cuando un motociclista perdió el control de su vehículo e impactó contra un camión que circulaba en sentido contrario. Producto del fuerte golpe que sufrió al caer sobre la calzada, el joven de 27 años murió en el lugar.

Las autoridades recibieron un aviso por el choque entre una moto y un camión en ese sector de la ruta apenas pasadas las 16. Los motivos por los que se dio el siniestro, ocurrido a las afueras de Mar del Plata, todavía son motivo de investigación.

Al llegar al lugar, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató que el conductor de la moto había muerto en el acto como consecuencia de las lesiones recibidas por el fuerte impacto. La víctima no llegó a ser trasladada a un hospital.

De acuerdo con la información consignada por el medio La Capital, la principal hipótesis que manejan hasta ahora los investigadores apunta a que una ráfaga de viento podría haber desestabilizado al conductor de la moto, lo que habría hecho que cayera hacia un costado de la calzada y luego haya sido arrollado por el camión. Sin embargo, esa posibilidad aún no fue confirmada, por el momento, no existe certeza sobre la mecánica del accidente y el hecho todavía se investiga como un posible choque.

En este marco, el conductor del camión —que resultó ileso— fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado negativo. Hasta ahora, no trascendieron sus declaraciones acerca de lo que ocurrió durante el siniestro.

Para tratar de establecer lo sucedido, se convocó a efectivos de Policía Científica para realizar las pericias accidentológicas y las tareas correspondientes en la escena, con el objetivo de reunir elementos que permitan reconstruir la mecánica del choque.

Además, trabajaron dos dotaciones de bomberos de Sierra de Los Padres y personal de Seguridad Vial.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de la víctima. La investigación deberá determinar, en tanto, cómo ocurrió el accidente y las responsabilidades que pudieran llegar a corresponder.

Choque y muerte en la ruta 6

Otro trágico incidente tuvo lugar hace una semana luego de que el vehículo que conducía por la Ruta Nacional 12 chocara contra un rodado similar a la altura del kilómetro 99, en las inmediaciones de la Isla Talavera, en el Delta del río Paraná. Fue tal la violencia del impacto que ambos vehículos se prendieron fuego en gran parte de su estructura, lo que obligó al corte total de la traza durante varias horas, hasta entrada esta madrugada.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de la zona, ambulancias, personal de la Gendarmería Nacional y equipos de asistencia de la empresa concesionaria Autovía del Mercosur se desplazaron al lugar para combatir las llamas, asistir a los involucrados y coordinar el tránsito.

Complejo Zárate-Brazo Largo: chocaron dos camiones en la ruta 12, se prendieron fuego y murió uno de los conductores. captura de redes

Este no fue el único incidente vial ocurrido en esa transitada ruta. Apenas a cuatro kilómetros de allí, en el kilómetro 103, hubo un segundo choque, también entre camiones, que agravó aún más las complicaciones para circular en la región, informaron los medios locales.

Según pudo saber LA NACION, la circulación en esa ruta, vía principal que une la provincia de Buenos Aires con el Litoral, sobre todo para el transporte de carga, permaneció cerrada totalmente durante aproximadamente seis horas, hasta que este jueves, alrededor de las 5.30 de la madrugada, se habilitó nuevamente el tránsito en el sector afectado, en el tramo comprendido entre Zárate e Ibicuy.