Un matrimonio italiano denunció judicialmente a Meta y TikTok tras el suicidio de su hija

Un grupo de familias italianas demandó a Meta, propietaria de Instagram y Facebook, y a TikTok al considerar que los algoritmos de recomendación de esas plataformas pueden exponer a menores de edad a contenidos perjudiciales relacionados con la depresión, las autolesiones y otros problemas de salud mental. La presentación judicial reclama mayores restricciones para el acceso de los menores a las redes sociales y una mayor concientización sobre los riesgos asociados a su uso.

Entre los demandantes se encuentran Irene Roggero Ugues y su esposo, cuya hija Rossella se suicidó en 2024, a los 12 años. Según relataron a Reuters, la niña había comenzado a buscar contenido vinculado con la depresión en septiembre de 2023. A partir de entonces, sostienen, los algoritmos de las redes sociales comenzaron a mostrarle cada vez más publicaciones de ese tipo.

Tras la muerte de la menor, sus padres lograron acceder a sus dispositivos y descubrieron que utilizaba las redes sociales con una intensidad mucho mayor de la que imaginaban. También encontraron una cuenta secreta de Instagram llamada “Just a dead pers0n” (solo una persona muerta), escrita con un cero en lugar de la letra “o”, para evitar la censura de la plataforma. Era en esa cuenta donde la menor buscaba información y testimonios relacionados con la depresión y las autolesiones.

“En cierto momento, pareció cobrar vida propia, creciendo hasta eclipsar su lado alegre y sociable, su lado más brillante”, dijo Roggero Ugues durante una entrevista en Asti, la ciudad del norte de Italia donde reside junto a su familia.

La mujer integra un grupo de familias que acusa a Meta y TikTok de no proteger adecuadamente a los menores frente a contenidos sensibles Rick Rycroft - AP

La demanda reúne a varias familias y apunta directamente al funcionamiento de los algoritmos de recomendación utilizados por las plataformas. Los demandantes sostienen que esos sistemas amplifican la exposición de los usuarios vulnerables a determinados contenidos y pueden contribuir a agravar situaciones de fragilidad emocional.

Para Roggero Ugues, la demanda también busca alertar a otras familias sobre riesgos que, según dijo, ella desconocía antes del suicidio de su hija. “Subestimamos algunos riesgos porque ni siquiera sabíamos que existían, pero otros padres todavía están a tiempo de actuar. No tiene sentido guardarme esto para mí y no creo que a Rossella le molestara”, señaló.

Medidas

Meta y TikTok rechazaron las acusaciones y defendieron las medidas que aplican para proteger a los usuarios más jóvenes. Ambas compañías señalaron que eliminan contenidos dañinos, limitan la exposición a materiales sensibles y ofrecen herramientas para que las familias supervisen la actividad de los menores.

“Sabemos que a los padres les preocupa la seguridad de sus hijos adolescentes en internet y, por eso, introducimos cambios de manera constante para ayudarlos a protegerlos”, afirmó un portavoz de Meta. La empresa destacó las llamadas “cuentas para adolescentes” y otras herramientas de seguridad incorporadas recientemente a la plataforma.

Las compañías niegan las acusaciones y sostienen que cuentan con herramientas destinadas a proteger a niños y adolescentes Dean Lewins/AAP Image VIA AP

Además, sostuvo que está “totalmente en desacuerdo” con las acusaciones formuladas en la demanda y consideró que estas desconocen el trabajo que realiza desde hace años en materia de protección de usuarios jóvenes.

Consultada específicamente sobre el caso de Rossella, Meta evitó realizar comentarios directos debido al proceso judicial en curso. Sin embargo, señaló que la salud mental de los adolescentes está influida por múltiples factores y que el impacto de las redes sociales depende de la manera en que son utilizadas, de las medidas de protección disponibles y del grado de involucramiento de los padres.

TikTok, por su parte, afirmó que aplica normas destinadas a proteger la salud mental y conductual de sus usuarios y aseguró que elimina más del 99% de los contenidos que infringen esas políticas.

El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los usuarios más jóvenes Shutterstock

“También seguimos invirtiendo en medidas de seguridad para diversificar el contenido recomendado, bloquear búsquedas potencialmente dañinas y conectar a usuarios vulnerables con recursos de apoyo”, indicó un portavoz de la compañía, que también mencionó la existencia de líneas de ayuda para la prevención del suicidio.

Cambio de rumbo en Europa

La discusión sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio regulatorio en Europa. Reino Unido anunció planes para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, mientras que la Unión Europea intensificó la aplicación de la Ley de Servicios Digitales para exigir una mayor protección de los menores y limitar la circulación de contenidos considerados perjudiciales.

En Estados Unidos, además, una resolución judicial concluyó que Meta y Google incurrieron en negligencia al diseñar plataformas consideradas dañinas para los jóvenes, un antecedente citado en medio de un debate que se extiende a distintos países.

Uno de los argumentos centrales de la demanda es que las plataformas utilizan mecanismos de recompensa diseñados para fomentar el uso frecuente y prolongado. Según los demandantes, esos sistemas funcionan de manera similar a los utilizados en las máquinas tragamonedas al generar estímulos constantes que incentivan a los usuarios a permanecer conectados.

“Cada me gusta o notificación provoca una liberación de dopamina que vincula a los usuarios con la plataforma de una forma que se parece a una adicción”, sostuvo Tonino Cantelmi, asesor de los demandantes y director de la Escuela de Especialización en Psicoterapia Cognitivo-Interpersonal de Roma.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que el uso problemático de redes sociales entre adolescentes está en aumento y puede asociarse con menor bienestar, trastornos del sueño y otros riesgos para la salud. A su vez, estudios publicados en la revista médica JAMA Pediatrics señalaron diferencias medibles en el desarrollo cerebral de usuarios intensivos de redes sociales, especialmente entre adolescentes cuyos cerebros aún se encuentran en proceso de maduración.

Con información de Reuters