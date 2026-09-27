Un micro que trasladaba hinchas de Estudiantes chocó contra una vaca en una ruta de Santiago del Estero

Un ómnibus que trasladaba a un grupo de simpatizantes de Estudiantes de La Plata desde Santiago del Estero hacia la capital bonaerense, luego del partido en el que “el Pincha” perdió la final contra Rosario Central por la Supercopa Internacional, impactó contra una vaca que cruzó la ruta durante el regreso.

A pesar de la fuerza del impacto —el rumiante fue golpeado por el costado derecho delantero del colectivo—, tanto el chofer como todos los pasajeros resultaron ilesos. El animal, en cambio, murió en el acto, según informaron los medios santiagueños.

Susto en la ruta para hinchas de Estudiantes que regresaban de Santiago del Estero: chocaron contra una vaca. capturas de redes

Tras el accidente, que ocurrió cuando el vehículo se encontraba a unos 40 minutos del Estadio Único Madre de Ciudades, los hinchas debieron trasladarse a otro vehículo para continuar el viaje hacia La Plata. “Están todos bien, es muy importante”, aseguraron desde la cuenta de Instagram Debate Pincha, al dar cuenta del estado de las personas que viajaban en el micro siniestrado.

El episodio quedó en un gran susto y, entre el humor y el enojo que hay contra las autoridades del fútbol argentino por considerar que el arbitraje contra Rosario Central no fue justo con la institución platense, algunos pasajeros incluso apuntaron en tono de broma contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, como el supuesto “responsable” del insólito percance. Mientras esperaban seguir camino, algunos hinchas tomaron la situación con humor y comenzaron a gritar “Es culpa de él”, al costado de la ruta.

La final de la Supercopa Internacional

Este sábado, Rosario Central le ganó a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 y se consagró campeón de la Supercopa Internacional, la cual terminó con un final caliente entre los jugadores y el presidente del “Pincha”, Juan Sebastián Verón, quien entró a la cancha para reclamarle al árbitro, Darío Herrera.

Estudiantes perdió la Supercopa Internacional contra Rosario Central. La Nación

Los goles del partido fueron de Alexis Castro al minuto de juego para abrir el marcador a favor de Estudiantes, pero Ángel Di María fue el encargado de iniciar la remontada, con un golazo de tiro libre al palo izquierdo de Fernando Muslera, y a los 12 minutos adicionales del primer tiempo, de penal, puso el 2 a 1; mientras que Julián Fernández selló el 3-1 final para proclamarse campeón del torneo.