Un niño de 9 años murió tras caer desde el quinto piso de un edificio en Comodoro Rivadavia

Un niño de 9 años murió el lunes tras caer desde el quinto piso de un edificio en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. El hecho tuvo lugar en la Torre III del complejo Las Torres y las causas son materia de investigación.

Según consignó ADNSUR, la víctima se encontraba al cuidado de una niñera cuando se precipitó desde una ventana del inmueble. Durante la caída, el chico impactó contra el toldo de un kiosco.

“Yo sentí los gritos nada más. Estaba adentro, terminaba de almorzar y sentía gritos. En un ratito se llenó de gente y estaban todos llorando”, reveló un hombre en diálogo con el medio local Diario Crónica.

La víctima se encontraba al cuidado de una niñera cuando se precipitó desde una ventana del inmueble Gentileza Diario Crónica

Vecinos se comunicaron con las fuerzas de seguridad locales para informar sobre lo sucedido. Tal y como precisó el medio patagónico, un ambulancia se hizo presente en el lugar minutos después.

El niño de 9 años recibió asistencia de profesionales de la salud. Acto seguido, se lo trasladó al Hospital Regional, donde fue constatado su fallecimiento producto de la gravedad de sus heridas.

Tras confirmarse el deceso del menor, cuya identidad no fue difundida, tanto integrantes del cuerpo de Bomberos como personal de la Policía local se hizo presente en las inmediaciones del edificio.

Tanto integrantes del cuerpo de Bomberos como personal de la Policía local se hizo presente en las inmediaciones del edificio

Una vez allí, trabajaron para avanzar con las primeras actuaciones relacionadas con la tragedia. Asimismo, la Justicia intentará establecer en los próximos días qué ocurrió dentro del departamento antes de la caída.

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