Un oso polar mató a una mujer y a su bebé en un pueblo de Alaska

ALASKA (AP).- Un oso polar persiguió a varios residentes en un pequeño y aislado pueblo ballenero de indígenas de Alaska, matando a una mujer y a su bebé de 1 año en un ataque “extremadamente inusual” antes de que otro miembro de la comunidad matara al oso a tiros, según las autoridades.

El ataque ocurrió ayer cerca de Wales, una aislada comunidad costera en el Estrecho de Bering ubicada en el extremo occidental de Alaska - a unos 80 kilómetros de Rusia -, donde es habitual coexistir con los osos polares.

La Patrulla Estatal de Alaska identificó a las víctimas como Summer Myomick, de 24 años, de Saint Michael, y a su hijo Clyde Ongtowasruk, de 1 año.

La agencia AP se puso en contacto hoy con los padres de Myomick, quienes se negaron a ser entrevistados.

“Son momentos muy, muy tristes para Saint Michael y Wales”, dijo Virginia Washington, la administradora de la ciudad de Saint Michael, quien agregó que Myomick pasaba tiempo en las dos comunidades.

“Era una joven muy dulce, era muy responsable”, comentó Washington.

Como muchas aldeas remotas de Alaska, esta comunidad de unos 150 habitantes, predominantemente inupiaq, organiza patrullas cuando se espera la llegada de los osos, de julio a principios de noviembre, antes de que se forme el hielo marino y los osos salgan al paisaje helado a cazar focas.

Esto hace que lo ocurrido esta semana sea casi inaudito, porque los osos polares suelen estar lejos en el hielo en pleno invierno y no cerca de las aldeas, dijo Geoff York, director sénior de conservación de Polar Bear International. El último encuentro mortal con un oso polar en Alaska se produjo en 1990.

“Habría estado caminando por la comunidad de Wales probablemente sin ningún elemento de disuasión (de osos) porque históricamente es la época del año que es segura”, dijo York, que tiene décadas de experiencia en el estudio de los osos polares. “No esperas encontrarte con osos porque estarían en el hielo marino cazando focas y haciendo de las suyas”.

El mal clima y la falta de luces de aterrizaje en la pista del aeródromo de Wales evitaron que los patrulleros y funcionarios de vida silvestre llegaran ayer a Wales después del ataque. Hoy se realizaban nuevos intentos.

Cuando se le pidió que describiera el ambiente de hoy en Wales, Dawn Hendrickson, la directora de la escuela, lo calificó de “traumático”. Las clases se cancelaron un día después del ataque. “Los estudiantes están con sus familias”, comentó. La escuela puso asesores a disposición de los alumnos.

Añadió que no se han dado a conocer arreglos para los funerales de las víctimas. “Por el momento no hay nada”, declaró. “Seguimos en la fase inicial”.

No está claro si este ataque estaba relacionado con el cambio climático, pero es coherente con lo que se espera a medida que el Ártico sigue calentándose cuatro veces más rápido que el resto de la Tierra, cambiando el ecosistema de formas que aún no se comprenden del todo, indicó York. Sin embargo, este oso en particular es miembro de una población que está bastante bien, comentó Andrew Derocher, profesor de ciencias biológicas de la Universidad de Alberta y experto en osos polares.

Los osos polares son la especie de oso más grande, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Los machos pueden pesar más de 770 kilos, pero normalmente pesan entre 270 y 545 kilos y alcanzan los 3 metros de longitud. Las hembras pesan entre 180 y 317 kilogramos. Los osos polares suelen alimentarse de focas, pero también de morsas y belugas.

Los osos polares están en la cima de la cadena alimentaria y ven a los humanos como una fuente de alimento, dijo York. Los encuentros mortales con osos polares suelen implicar a machos que están hambrientos todo el tiempo, o a osos mayores que están heridos o enfermos y tienen dificultades para ingerir suficientes calorías, escribió en un informe.

A diferencia de los osos pardos o negros, los osos polares no hibernan. Solo las hembras preñadas entran en madrigueras de nieve, y eso solo para reproducirse.

Todos los demás osos polares están en el exterior, normalmente en el hielo marino, donde sus presas están disponibles todo el año.

