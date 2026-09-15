Un pasajero derramó agua hirviendo de un termo en un micro y quemó a un bebé de seis meses

Un bebé de seis meses quedó internado tras quemarse con el agua caliente de un termo que se le cayó a un joven de 26 años. El pasajero intentaba subir con su matera a un micro que iba desde Puerto Madryn hacia Viedma, cuando derramó parte del contenido. La Justicia lo imputó por lesiones graves culposas.

El niño viajaba en brazos de su madre al momento del accidente, pero el líquido saltó y llegó a salpicarle en gran parte del cuerpo. Al ver que esto le causó quemaduras visibles, el niño fue trasladado para que recibiera atención médica de urgencia en un centro de salud cercano.

Según el último parte médico al que accedió el medio local ADN Sur, la víctima se encuentra estable y continúa “bajo el seguimiento de los profesionales de la salud”.

Por otra parte, la investigación judicial busca determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y definir el grado de las responsabilidades correspondientes. En ese marco, este martes se llevará a cabo una audiencia en la que se analizará formalmente la situación procesal del imputado y se definirán los próximos pasos de la causa.

Según informó el medio citado, en la Argentina, este tipo de conducta se encuadra en el artículo 94 del Código Penal —dedicado a las lesiones culposas—. La norma prevé una pena de un mes a tres años de prisión e inhabilitación especial de uno a cuatro años.

La calificación responde a un accionar imprudente o negligente al “manipular el recipiente” y no a una intención directa de dañar al niño. Durante la jornada judicial, la Fiscalía expondrá sus pedidos y el juez resolverá las medidas a aplicar.

El accidente ocurrió en Puerto Madryn Tadeo Bourbon

Las quemaduras por consumo de mate

La Asociación Argentina de Quemaduras (AAQ) —dedicada al tratamiento, la investigación y la prevención de las quemaduras en el país—emitió una serie de recomendaciones a la hora de preparar este tipo de infusiones para evitar accidentes, especialmente aquellos que involucran niños:

Mantené el termo fuera del alcance de los niños , en un lugar alto y seguro

, en un lugar alto y seguro No dejes a los niños solos cerca del mate o el termo

cerca del mate o el termo Evitá servir o tomar mate en el auto —o cualquier vehículo en movimiento, como en el caso de este accidente en particular—, puede ser peligroso si el agua se derrama

En la misma línea, la organización informó: “¿Sabías que el mate es una de las principales causas de quemaduras en niños? El mate es responsable del 80% de las quemaduras en niños. ¡Cuidemos a los chicos mientras disfrutamos del mate! Las quemaduras por agua caliente son comunes, pero podemos prevenirlas fácilmente”.