Un menor de 16 años baleó en la cabeza a su novia de 14 y aseguró que se trató de “un accidente”

MAR DEL PLATA.- Una menor de 14 años permanece internada en terapia intensiva y en grave estado por las lesiones cerebrales provocadas por el impacto de un proyectil disparado por un arma que manipulaba su novio, de 16, quien quedó detenido bajo cargos de homicidio agravado en grado de tentativa.

La víctima es atendida por profesionales del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de esta ciudad y no se pudieron conocer mayores detalles de su cuadro clínico debido a que ella se encuentra judicializada, bajo supervisión de un Juzgado de Familia.

El acusado dejó trascender que se trató de un hecho “accidental” cuando manipulaba un revólver calibre 38 que poco después del hecho pudo ser recuperado y secuestrado para su correspondiente peritaje. De acuerdo con los datos aportados por fuentes de la investigación, el arma no fue entregada por quien la disparó sino que habría sido “descartada”.

La causa está en manos de la fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que como primera medida ordenó que el menor quede alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de la vecina localidad de Batán, que está preparado para albergar a menores de edad implicados en causas judiciales.

El incidente ocurrió en un domicilio situado en la calle Camusso al 1700, a unos 1000 metros del Estadio Mundialista José María Minella. Es una casa de familiares de la chica. La pareja no estaba sola: lo que ocurrió lo vieron otras cuatro personas presentes en el lugar, tres de ellas, también menores de edad.

Se desconoce aún en qué circunstancias y por qué apareció el arma en escena. También se intenta establecer qué uso le daba el acusado al arma y cuáles fueron los movimientos que hizo para que disparara un único proyectil, que impactó en la cabeza de la chica.

Fuentes del caso comentaron que el adolescente, ante la fiscal, negó que el arma fuera suya, aunque sí admitió que la tuvo en sus manos. Y aportó alguna explicación sobre cómo sucedió este trágico episodio, que debe ahora ser contrastado por fuentes e indicios independientes.

La fiscal ha requerido una serie de medidas de prueba que se sumarán a la versión que pudiera dar el imputado, relativa a un hecho que, tal como afirma, no habría sido intencional.

Por un lado, se derivó el arma para su correspondiente peritaje, lo que servirá para determinar si es la que se utilizó en este hecho. También se avanza con otras medidas que requieren de resultados de laboratorios forenses, entre ellas, las que deberían demostrar si el acusado es quien manipuló y disparó el arma.

Por estas horas, según confirmaron fuentes de la investigación, se están sumando otros testimonios que apuntan a determinar el contexto en el que se produjo el disparo. A tal fin comenzaron a recibir las declaraciones de los testigos presenciales. De sus aportes se podrá determinar con mayor detalle si todo ocurrió como dijo el acusado o si hubo alguna otra circunstancia que lleve a presumir que existió algún tipo de voluntad en la agresión.

Para este jueves está prevista una audiencia en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, a la que el acusado deberá concurrir acompañado de sus padres o un tutor, y con un defensor que lo asistirá en este proceso. Entonces tomará conocimiento de manera directa del hecho que se le imputa y las posibles consecuencias en materia de penas previstas para el delito por el cual está procesado y modalidad de cumplimiento.