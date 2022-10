Tuvo una dolorosa pérdida y gracias a un grupo de mujeres venció uno de sus mayores miedos: “Me cambió la vida”

escuchar

“No me enseñaron a manejar un auto, me enseñaron a tomar el volante de mi vida en el momento más doloroso de la misma”. Con esta frase, Julieta Basile abrió su corazón y compartió su historia en el Instagram del grupo Mujeres al Volante. Allí, explicó los motivos por los cuales no se animaba a utilizar su vehículo para trasladarse, los cuales tienen una relación directa con la dolorosa partida de uno de sus seres queridos. La publicación se volvió viral y miles de usuarias comentaron sus propias experiencias. “Todo se logra”, aseguró a LA NACIÓN.

Según reveló, la mujer, de Buenos Aires, se encontró con un escenario difícil: tras varios años en pareja y con un hijo en común, su esposo falleció de manera inesperada. Ante el dolor de la situación, se enfrentó con uno de sus peores miedos, el de volver a manejar.

Julieta compartió su historia en el Instagram de Mujeres al Volante Instagram @mujeresl

“Contaba con el registro hace 10 años y tenía un auto que estuvo parado durante muchos años en el garage de mi casa porque estaba roto. Cuando mi marido lo arregló, se murió a los pocos días: el 10 de noviembre del 2020. Sentía que se terminaba todo ahí. Me sentía sola, a pesar de que contaba con el apoyo de mi hermana y mi hijo. Al poco tiempo, también fallecieron mi papá y mi suegra”, explicó en diálogo con este medio.

Poco tiempo después del duro golpe, Julieta reflexionó y tomó una decisión con el objetivo de volver a tomar las riendas de su vida: “Mientras miraba Instagram, me apareció la cuenta Mujeres al Volante. Cuando me puse a ver de qué trataba dije ‘qué interesante todo lo que dicen’. Enseguida les escribí y la creadora, Luly Dietrich, me respondió. Apenas las conocí, me cambió la vida. Permanentemente, estaban pendientes de lo que yo necesitaba y fue ahí que me recomendaron ‘Poder al volante’, un espacio de acompañamiento para personas que sienten algún impedimento para llegar a manejar, a cargo de la psicóloga Mariel Rascovan. También hice clases de manejo con Karina Autoescuela, quien me dio una mano enorme. Pasaron 3 o 4 clases y volví a agarrar el auto”.

En la publicación que compartió la comunidad, indicó que todos esos temores quedaron atrás y finalmente se animó a manejar. “Rompan la barrera del miedo porque lo van a lograr. Todo lo que te propongas lo vas a lograr sea lo que sea que pase en tu vida”, remarcó.

Si bien en la actualidad se encuentra feliz por su logro, comentó que no todo fue fácil. Cada minuto en el que su profesora de manejo le enviaba un mensaje para avisarle que ya estaba por buscarla, miles de sensaciones pasaban por su cuerpo. “Un día vino y me tocó la puerta. Me dijo ‘vamos a tomar un café, pero manejas vos’. Le dije que no estaba preparada, ya que lo que implicaba manejar ese auto era un valor emocional muy grande, pero pude hacerlo”, recordó.

El logo de Mujeres al Volante, la comunidad que tiene cientos de seguidoras en las redes sociales Facebook Mujeres al Volante

Por otro lado, sostuvo que superó aquellos sentimientos negativos que tanto la preocupaban. En esa línea, dejó un mensaje de reflexión para las personas que se encuentran en una situación similar: “Podemos tener un camino más dificultoso en el trayecto de la vida, pero no hay que dejarnos caer, siempre debemos seguir adelante”.

La repercusión del posteo fue muy grande: recibió 1600 mil Me gusta y cientos de comentarios. Asimismo, el relato dio pie para que las mujeres opinen al respecto y se genere un lugar de descargo emocional. “Qué emoción. Nada mejor que la perseverancia junto a personas que además de enseñar, dan apoyo y contención para que muchas puedan lograr autonomía e independencia”, escribió una usuaria. “¡Felicitaciones! Yo también pasé por una situación similar y ser valiente es la única opción”, agregó otra.

El grupo que tomó protagonismo en la historia de Julieta Basile

Mujeres al Volante fue creado en 2009 y es la primera comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad. “Propone un espacio que brinda talleres gratuitos sobre miedo a conducir, asesoradas por especialistas en la materia. También se las informa a las mujeres para que sepan cambiar un neumático, un foco de luz y todo tipo de cuestiones que se interpongan al volante”, explicó la encargada de la comunicación y prensa, Jimena Olazar, en una entrevista con este medio.

“El propósito es que logren su propia autonomía y que saquen su licencia de conducir por primera vez o la empiecen a utilizar. Las acompañamos en el momento que desean y después en toda su experiencia. Con los talleres buscamos que tengan otros conocimientos, como por ejemplo saber cuáles son los modelos de autos que salen al mercado o cuándo deben cambiar el aceite, entre otras cuestiones”, aclaró. A su vez, el programa trabaja para que alcancen diversos logros en función a su propio bienestar: “Hablamos de calma y postura al volante, manejo seguro, programa de RCP y primeros auxilios”.

Mujeres al volante, la comunidad que ayuda a que cientos de personas se animen a enfrentar sus miedos y saquen su licencia de conducir FreePik

De esta manera, Julieta demostró que, con el apoyo de los seres queridos y la fortaleza de uno mismo, se puede avanzar a pesar del panorama que se presente. Lo que parecía un proyecto imposible, finalmente se cumplió y en la actualidad se encarga de compartir su experiencia con el objetivo de motivar a las demás.