Un recolector murió aplastado por un camión de basura y la Justicia investiga a su compañero

Un recolector de residuos municipal de 32 años murió este lunes tras ser aplastado por la compactadora de un camión en un basural del paraje Mistol, a diez kilómetros de la ciudad de Fernández. Por el hecho, la Justicia detuvo a su compañero, que quedó imputado por homicidio culposo.

En el vehículo viajaban el chofer Gonzalo Madrid, de 29 años, junto con los recolectores Mariano Cáceres, de 27, Juan Miguel Cordero —el imputado— y la víctima, David Manuel Tejeda.

El grupo de empleados de la Municipalidad de Fernández llegó al predio del departamento Robles para descargar los residuos recolectados durante la mañana.

La víctima tenía 32 años

Las averiguaciones determinaron que Cordero manejaba las palancas ubicadas detrás de la cabina. Luego de elevar la estructura para expulsar la basura, activó el comando para bajar la tolva, momento en el cual aplastó la cabeza de Tejeda.

Los investigadores tratan de establecer si la víctima buscó sacar una bolsa de la caja o si se movió de forma imprevista. Al notar lo sucedido, los trabajadores subieron nuevamente la prensa, pero más tarde los médicos del hospital zonal confirmaron que el hombre falleció en el momento.

Un compañero quedó detenido

El fiscal que interviene en el caso, Hugo Herrera, dispuso la detención e imputación de Cordero por el delito de homicidio culposo. Además, ordenó a los peritos las tareas correspondientes para reconstruir las circunstancias del hecho.

En el marco de la investigación, trascendió que Cáceres y Cordero les habrían dicho a los policías que le gritaron a Tejeda para que saliera de detrás del camión, luego de que accionara la palanca que bajaba la tolva.

La justicia investiga el fatal accidente laboral Captura de redes

Madrid y Cáceres declararán para intentar determinar con precisión cómo ocurrió el accidente laboral. Cordero, por su parte, será indagado en los próximos días.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante los últimos momentos de la maniobra de descarga y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que Tejeda quedara detrás del camión cuando la tolva comenzó a descender.