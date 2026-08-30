Un taxista perdió el control de su auto, se subió a la vereda y chocó contra un árbol en Belgrano

Un fuerte choque ocurrió este domingo por la madrugada en el barrio porteño de Belgrano cuando un taxi perdió el control, se subió a la vereda y quedó incrustado contra un árbol. Por razones que se desconocen y son motivo de investigación, el conductor no pudo frenar el vehículo que circulaba por avenida del Libertador a la altura de la intersección con la calle Mendoza.

El hombre de 50 años, según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos provocados por el fuerte impacto, pero se encontraba fuera de peligro.

En el lugar trabajaron además efectivos de la Policía y Bomberos de la Ciudad, que ahora deberán retirar el auto de la zona. En tanto, el carril de esa cuadra se encuentra obstruido, lo que genera algunas demoras en el tránsito.

El operativo comenzó apenas pasadas las 4 de la mañana SAME

Choque en Coghlan

Tres personas resultaron heridas el viernes por la madrugada tras un choque frontal entre una camioneta y un auto sobre la avenida Ricardo Balbín, en el barrio porteño de Coghlan. Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron el momento y muestran cómo uno de ellos se cruzó en contramano.

El choque ocurrió alrededor de las 00.30 entre las calles Pedro Rivera y Manuel Ugarte, en la ciudad de Buenos Aires. Una camioneta Ford Ecosport de color gris claro se cruzó de carril en la avenida e impactó de frente contra un auto Volkswagen Gol blanco, que trabajaba para una aplicación de viajes y llevaba a una pasajera.

Los médicos confirmaron que los tres ocupantes sufrieron politraumatismos. La conductora del coche, una mujer de 38 años, presentó además una fractura de pelvis, mientras que la pasajera, de 32 años, y el conductor del otro transporte resultaron con traumatismos diversos. Todos fueron trasladados al Hospital Pirovano, ubicado en la avenida Monroe, dentro del mismo barrio.

El frente del Gol color blanco también quedó destruido

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en el que el conductor cambió de carril antes del impacto, en un video se viralizó rápidamente en redes sociales.

Ante el aviso de los presentes, el SAME desplegó tres ambulancias y una unidad de triage coordinada por el médico Gustavo Alcántara. Al mismo tiempo, personal de los Bomberos de la Ciudad intervino en la zona para liberar a las personas que permanecían atrapadas dentro de las estructuras de la camioneta y del coche.

Por su parte, la Policía de la Comuna 12C asumió las tareas de pericias científicas para determinar los motivos del choque. La circulación vehicular permaneció interrumpida durante varias horas en ese tramo de la calle mientras terminaban los peritajes correspondientes y la limpieza de la calle.