Un auto y una camioneta chocaron de frente por la madrugada en Coghlan

Tres personas resultaron heridas este viernes por la madrugada tras un choque frontal entre una camioneta y un auto sobre la avenida Ricardo Balbín, en el barrio porteño de Coghlan. Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron el momento y muestran cómo uno de ellos se cruzó en contramano.

El choque ocurrió alrededor de las 00.30 entre las calles Pedro Rivera y Manuel Ugarte, en la ciudad de Buenos Aires. Una camioneta Ford Ecosport de color gris claro se cruzó de carril en la avenida e impactó de frente contra un auto Volkswagen Gol blanco, que trabajaba para una aplicación de viajes y llevaba a una pasajera.

El momento en que la camioneta se cruza de carril y choca contra el auto

Los médicos confirmaron que los tres ocupantes sufrieron politraumatismos. La conductora del coche, una mujer de 38 años, presentó además una fractura de pelvis, mientras que la pasajera, de 32 años, y el conductor del otro transporte resultaron con traumatismos diversos. Todos fueron trasladados al Hospital Pirovano, ubicado en la avenida Monroe, dentro del mismo barrio.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en el que el conductor cambió de carril antes del impacto, en un video se viralizó rápidamente en redes sociales.

El frente de la camioneta involucrada en el choque quedó destruido

Ante el aviso de los presentes, el SAME desplegó tres ambulancias y una unidad de triage coordinada por el médico Gustavo Alcántara. Al mismo tiempo, personal de los Bomberos de la Ciudad intervino en la zona para liberar a las personas que permanecían atrapadas dentro de las estructuras de la camioneta y del coche.

Por su parte, la Policía de la Comuna 12C asumió las tareas de pericias científicas para determinar los motivos del choque. La circulación vehicular permaneció interrumpida durante varias horas en ese tramo de la calle mientras terminaban los peritajes correspondientes y la limpieza de la calle.

Otro accidente en la Ciudad

Este martes por la mañana, una mujer de 78 años murió atropellada por un colectivo de la línea 67 en el Metrobús de avenida Cabildo al 400, en el límite con el barrio de Palermo. La víctima intentaba bajar en la parada ubicada entre Maure y Jorge Newbery cuando su pie quedó enganchado en la puerta.

El chofer, un joven de 27 años, no notó la situación, avanzó, la arrastró varios metros y la dejó atrapada debajo de la unidad.

El lugar en donde ocurrió el choque

Médicos del SAME comprobaron la muerte de la mujer en el lugar, mientras que el conductor sufrió una crisis nerviosa y recibió asistencia. El operativo provocó cortes momentáneos en el carril exclusivo para buses y obligó a desviar a las líneas de colectivo hacia los carriles particulares.