Un temporal en Misiones provocó destrozos y cortes de luz: murió un hombre de 42 años

Un fuerte temporal en Misiones dejó daños severos el viernes por la tarde en una zona rural de San Pedro, en el este de la provincia. Por el fenómeno murió un agricultor de 42 años de una plantación de yerba mate.

De acuerdo a las primeras informaciones de la Unidad Regional XIV de San Pedro, el fenómeno meteorológico, que incluyó un tornado, afectó una franja de aproximadamente 300 metros desde Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072 de la ruta 14, hacia Piñalito Sur.

Según el medio local Misiones Online, la víctima fue identificada como Demecio Monteiro, de 42 años, quien se desempeñaba como agricultor. Los fuertes vientos desprendieron la vivienda de Monteiro y el hombre murió como consecuencia del episodio. Fue hallado sin vida por las autoridades a pocos metros de la plantación de yerba mate.

A su vez, otras cinco casas ubicadas en las proximidades sufrieron voladura de sus techos, pero no hubo heridos. Se produjo además un corte de suministro por daños en el tendido eléctrico. Más de 150 familias resultaron damnificadas y hay varios evacuados.

Temporal en Misiones Misiones Online

El temporal también golpeó al barrio Cinco Bocas de Campo Viera, donde el aumento del caudal del arroyo Viera afectó una vivienda y obligó a la evacuación preventiva de siete personas.

Luego del fenómeno, personal policial y equipos de emergencia realizaron las tareas de rigor para evaluar la magnitud de los daños y asistir a las familias afectadas.

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El operativo contó con cinco móviles y entre 30 y 40 personas desplegadas, además de referentes barriales que colaboraron en la identificación de las familias que necesitaban asistencia, publicó el medio El Territorio.

El intendente de San Pedro, Rodrigo Durán, participó de las tareas, recorrió las zonas afectadas y colaboró con el traslado de materiales destinados a los vecinos damnificados. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos retiró a lo largo de la tarde árboles, ramas, postes y otros elementos que obstruían las calles.

Por otro lado, efectivos de la Unidad Regional XII mantienen tareas preventivas en el sector, mientras personal de Energía de Misiones trabaja para restablecer las instalaciones.

Imágenes del temporal

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El fenómeno afectó una zona rural de San Pedro Misiones Online

Un tornado generó destrozos Misiones Online

El temporal ocurrió en el este de la provincia de Misiones Misiones Online

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