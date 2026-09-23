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Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió a La Rioja esta mañana

El sismo ocurrió a las 6.21 a una profundidad de 143 kilómetros y afectó principalmente a la ciudad de Famatina

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El terremoto tuvo epicentro en la ciudad de Famatina
El terremoto tuvo epicentro en la ciudad de Famatina

Un terremoto de magnitud 5,4 en la escala Mercalli Modificada afectó esta mañana a la provincia de La Rioja.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento de tierra ocurrió a las 6.21 a una profundidad de 143 kilómetros y afectó principalmente a la ciudad de Famatina.

Con menor intensidad, se sintió también en Aimogasta y Chilecito. Con menos fuerza también se percibió en la ciudad de La Rioja, Vinchina y la ciudad de Catamarca.

En la provincia de San Juan, se sintió levemente en la capital y en San José de Chacal. También la capital de Córdoba se vio ligeramente afectada.

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