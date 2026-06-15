Un verdadero héroe nacional: ¿quién fue y qué hizo Martín Miguel de Güemes?

El Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes se conmemora el 17 de junio de cada año, en honor al político y militar argentino recordado por su lucha junto al ejército de Los Infernales en la guerra de la Independencia. El prócer es honrado por sus esfuerzos para proteger el territorio nacional y valentía. Si bien la fecha cae el miércoles 17, al tratarse de un feriado nacional trasladable, se transfiere al lunes anterior.

¿Quién fue el “héroe gaucho”?

"El General Martín Miguel de Güemes y sus gauchos" es un óleo sobre tela de Antonio Estruch. XAVIER MARTIN

Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte nació el 8 de febrero de 1785 en Salta. Pertenecía a una familia aristócrata, por lo que cursó la formación militar. Con tan solo 14 años fue aceptado en el Regimiento Fijo de Infantería. En su juventud desempeñó tareas en la Reconquista de Buenos Aires, bajo la dirección de Santiago de Liniers. Durante esta labor, ocurrió uno de los acontecimientos que más se recuerdan en su honor. Se trata de la toma del barco inglés Justine, que se encontraba encallado a orillas del Río de la Plata.

En 1810, la Primera Junta lo envió al Alto Perú para incorporarse al Ejército del Norte. Fue durante esa travesía que Güemes tomó el liderazgo de un escuadrón gaucho, convirtiéndose en referente de la denominada Guerra Gaucha. El 7 de noviembre de ese mismo año, participó de la Batalla de Suipacha, conflicto del cual salió triunfante. Su capacidad de conducir diferentes grupos le significó un gran reconocimiento por parte de la comunidad gaucha. Gracias a su popularidad, fue electo como el primer gobernador de la provincia de Salta, cargo que ejerció hasta 1821.

"Retrato del Grl. Güemes" carbonilla realizada por Eduardo Schiaffino en 1902 - retrato de medio cuerpo, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de la Provincia de Salta, es la imagen oficial de Güemes certificada por el Instituto Güemesiano de Salta. http://www.portaldesalta.gov.ar/iconografia.html

Es considerado un prócer argentinos gracias a sus hazañas y estrategias que tenían como fin frenar las presiones españolas en la región norte del país. Güemes fue sin dudas, una pieza fundamental por la lucha hacia el camino de independencia. Es también, un referente clave para la cultura autóctona y el orgullo de la sociedad gaucha.

¿Por qué se lo conmemora a Güemes?

Los orígenes de esta efeméride se remontan al 7 de junio de 1821, cuando Güemes se encontraba en la casa de su hermana, Magdalena “Macacha” Güemes de Tejada. El líder tomó conocimiento de un supuesto ataque a Salta, por parte de José María Valdés, un coronel oriundo de la misma provincia, quien seguía las órdenes de los españoles. De esta manera, decidió trasladarse de inmediato al centro del conflicto, pero fue sorprendido por una emboscada.

Güemes fue atacado y recibió un balazo en su espalda. Pasó 10 días de sufrimiento hasta finalmente fallecer el 17 de junio de 1821, a sus 36 años de edad. Sus últimas palabras fueron: “Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas”.

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En 1999, el Congreso de la Nación Argentina instauró la Ley 25.172 que proclamaba esta fecha como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, en su honor. El 22 de agosto de 2006 se aprobó la Ley 26.125, que declaró a Güemes como Héroe de la Nación Argentina, Numen Tutelar de Gendarmería Nacional.