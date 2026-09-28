Una alerta vecinal le salvó la vida: una cría de gato tirica fue atacada por perros, Gendarmería Nacional intervino para rescatarla y ahora se recupera en un santuario

Una cría de gato tirica, una especie de fauna silvestre considerada vulnerable en la Argentina, fue rescatada en Colonia Aurora, Misiones, después de que una jauría la atacara. El animal sufrió lesiones leves y fue trasladado a un centro de recuperación de fauna en Salto Encantado.

Gato tirica en Misiones: cómo fue el rescate de la cría atacada por perros

El episodio ocurrió durante recorridas en la calle Hauschildt, cuando una vecina alertó a efectivos sobre el ataque de varios perros a un animal pequeño. Según informó Gendarmería Nacional, los agentes ahuyentaron a los canes, resguardaron a la cría e identificaron que se trataba de un ejemplar de Leopardus guttulus.

Personal especializado rescató a una cría de gato tirica que era atacada por una jauría en Misiones Argentina.gob.ar

Un veterinario examinó al felino y constató que las lesiones eran leves. Luego intervino el área de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, que dispuso el traslado al Centro de Rescate Silvestre Ohana, donde continuará bajo cuidado especializado.

El gato tirica es una especie autóctona que en la Argentina se concentra principalmente en Misiones. La información oficial lo ubica entre la fauna silvestre vulnerable; por eso, el rescate no concluye con retirar al animal del lugar del ataque, sino que requiere evaluación veterinaria, resguardo y seguimiento antes de cualquier decisión sobre su destino.

La intervención se encuadró en la ley provincial XVI n° 11, de Conservación de la Fauna Silvestre. La norma establece la participación de las autoridades ambientales en casos que involucran animales nativos, una diferencia relevante frente a la atención de mascotas o animales domésticos.

El procedimiento informado tuvo cuatro etapas concretas:

Alerta vecinal: una mujer avisó sobre el ataque de perros en la localidad misionera

una mujer avisó sobre el ataque de perros en la localidad misionera Rescate: los efectivos alejaron a la jauría y resguardaron a la cría

los efectivos alejaron a la jauría y resguardaron a la cría Revisión veterinaria: se verificaron lesiones leves y la necesidad de mantenerla protegida

se verificaron y la necesidad de mantenerla protegida Traslado especializado: Ecología provincial derivó al animal al centro Ohana, en Salto Encantado

La publicación oficial no informó una fecha de liberación ni detalló cuánto tiempo permanecerá el ejemplar en el centro de rescate. Tampoco indicó si el ataque tuvo consecuencias posteriores a la primera atención.

Efectivos de Gendarmería Nacional fueron alertados por una vecina, quien manifestó observar a varios perros atacar a un animal de pequeño porte argentina.gob.ar

La presencia de perros sueltos puede representar un riesgo para especies nativas, en especial para crías de pequeño porte. El hecho registrado en Colonia Aurora muestra esa interacción en un área donde vive una de las poblaciones argentinas de gato tirica.

Qué hacer en caso de encontrar un animal silvestre herido

Ante el hallazgo de un animal silvestre herido, la recomendación práctica es no intentar alimentarlo ni trasladarlo por cuenta propia. Corresponde dar aviso a las autoridades ambientales o de fauna de la jurisdicción para que definan el rescate y la asistencia profesional que necesita cada especie.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA