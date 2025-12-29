Una avalancha de argentinos ya llegó a Punta del Este

Entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre pasado, entraron a Uruguay 102.229 personas, de las cuales aproximadamente la mitad fueron argentinos

LA NACION María Nöllmann Escuchar Nota

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).– Si antes de Navidad viajar en auto a Punta del Este podía llevar un aproximado de ocho horas, a partir del 26 de diciembre pasado el panorama cambió: quienes viajaron en esa fecha y en los dos días siguientes se encontraron una frontera colapsada. Hubo argentinos que, entre las demoras que tuvieron para cruzar el peaje del puente internacional de Fray Bentos y la Aduana, estuvieron parados tres horas. Muchos porteños hablan de entre 10 y 12 horas de viaje desde Buenos Aires.

Al llegar a destino, se encontraron con un panorama acorde: ayer por la tarde, en la arteria principal que une La Barra con Manantiales, los autos en movimiento parecían estacionados, formando hileras interminables de vehículos. Con las ventanillas bajas, los conductores veían restaurantes y bares playeros llenos —los de mayor éxito tienen reservas agotadas para los próximos cuatro días— y cafeterías abarrotadas, con filas de hasta 20 personas.

LA NACION en Punta del Este

La Dirección Nacional de Migración emitió hoy el informe de ingresos al país durante el fin de semana previo a Año Nuevo. Entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre pasado, entraron a Uruguay 102.229 personas, de las cuales aproximadamente la mitad -un total de 56.807- fueron argentinos. La gran mayoría de ellos cruzó la frontera en auto, por el paso de Fray Bentos.

“Hasta el 26 estaba tranquilo. Hoy ya está lleno”, dice la porteña Belén Anacleto, de 28 años, quien trabaja en la industria de la construcción, mientras espera, junto a tres amigas, en la fila de una cafetería de La Barra. Adelante tiene 11 personas.

Las playas mostraron mucho movimiento Pilar Camacho

Ella y sus amigas veranean en Punta del Este todos los años. Desde el verano pasado sienten un mayor relajo a la hora de hacer gastos. “Hace dos años ibas a la farmacia y era imposible. Te daba pena gastar esa plata en un ibuprofeno. Hoy esas compras básicas te salen quizás un poco más que en Buenos Aires, pero tampoco tanto”, dice.

LN en Punta del Este

Desde que llegaron, su grupo salió tres veces a comer afuera. Fueron a restaurantes clásicos: La Huella, I’marangatú y Fish Market. “Los precios nos parecieron parecidos a los argentinos. Si no te pedís pulpo, que en uno de estos restaurantes salía US$70, terminás gastando parecido”, dice una amiga de Anacleto, la ingeniera Candela Zufriategui, de 26 años. Al consultarle si pidió el pulpo, dice que sí, aunque con cierto pudor: “Lo pedí, pero fue durísimo”, dice, entre risas.

La compra de supermercado

Pese a que recientemente los precios subieron, son muchos los argentinos que veranean todos los años en Punta que todavía reaccionan con cierto alivio a los precios de Uruguay. Fueron muchos los años en que comprar cualquier producto en el supermercado de acá podía llegar a costar el doble de lo que les salía en la Argentina.

Esa realidad cambió el año pasado gracias a una mayor paridad cambiaria y provocó un aumento sustancial en la cantidad de argentinos que volvieron a elegir Punta del Este para veranear. La nueva realidad del tipo de cambio también afectó su nivel de gasto durante las vacaciones. Mientras que en años anteriores muchas familias traían todas las gaseosas, vinos y productos de limpieza desde su casa y evitaban salir a comer, durante el verano de 2025 pudieron relajarse un poco más.

El fin de semana llegó un aluvión de turistas Pilar Camacho

Este año, el panorama parece ser similar, pero no del todo, destacan los turistas: “Todo el supermercado está mucho más caro que en Buenos Aires. El año pasado estaba mejor. Me sigo trayendo comida de allá, pero menos que lo que me traía antes. No me traigo la harina ni cosas dulces ni aceites, que acá son mucho más ricos”, cuenta Susana, de 70 años, mientras sale del supermercado Devoto junto a sus tres nietas menores. Ella y su familia tienen un departamento a pocas cuadras, donde pasan los veranos desde hace 20 años.

Los restaurantes de La Barra y Manantiales estuvieron llenos Pilar Camacho

Algunos argentinos que llegaron por primera vez a Punta del Este pensaron que se iban a encontrar con precios más accesibles. Este es el caso de Carolina Mota, marplatense, quien vino de vacaciones junto a su marido, su hija y su suegro. “El otro día compramos una bandeja de fideos con crema, un pedacito de salmón, ensalada y crema de enjuague y gastamos US$100. Me sorprendí de lo caro”, dice la mujer, de 40 años.

Al igual que ella, la mayoría de los turistas argentinos eligen pagar con tarjeta de crédito en Uruguay para aprovechar el descuento del IVA, del 22%, que aplica a las tarjetas extranjeras.

Muchas patentes argentinas en Punta del Este Pilar Camacho

Soledad, una porteña de 51 años que prefiere resguardar su apellido, hizo una pausa en sus compras de supermercado para ir a la parte de bazar de este sitio y mirar las bandejas de mimbre y las ensaladeras, que, dice, suelen ser de mejor calidad y más baratas que en la Argentina.

“Ayer hice una compra enorme para cuatro personas. Compré de todo, pero solo lo que necesitaba: cargué dos carros con productos de limpieza, comida, agua, un poco de comida hecha, carne y bebidas no alcohólicas. Y gasté US$700. Estoy segura de que en la Argentina me hubiese salido mucho menos”, destaca.

Ayer salió a comer con su marido. “Fue una comida tranquila, y gastamos US$120 dólares. No solemos gastar tanto”, dice, a la vez que destaca que elige no darle mucha atención a los gastos. “Nos gusta venir igual. Con mi familia venimos 15 días, hacemos vida tranqui, vamos a una playa donde no haya mucha gente y alquilamos un depto mini. Nos encanta: la playa es espectacular, es todo lindo”, dice.

Los paradores también estuvieron llenos Pilar Camacho

Para su hija, de 18 años, la noche de Punta del Este es única: “Los días que no van a fiestas, se juntan con amigos en la casa de alguno a hacer previa y quizás después ir a un boliche o quedarse ahí”, cuenta su madre. Durante el día, se encuentran con amigos en la playa. Hacen la vida de verano caminando, todo en La Barra.

La temporada, en números

El punto de control migratorio donde se registró la mayor parte de los ingresos a Uruguay durante el último fin de semana fue Fray Bentos con 25.397 ingresantes, seguido por el puerto de Colonia con 21.889. A través del puerto de Montevideo ingresaron 5741. También hubo turistas que llegaron en avión, 9464 al aeropuerto de Carrasco y 3621 al aeropuerto de Punta del Este.

Muchas familias argentinas en Punta del Este Pilar Camacho

Los alquileres volaron. Se anticiparon más que el año pasado, cuentan los turistas y también las cámaras empresariales “En julio empecé a buscar y me tuve que quedar con lo que me ofrecieron al principio, porque ya no había otras opciones, al menos en La Barra, que es donde nosotros solemos quedarnos. Busqué con tres inmobiliarias distintas”, cuenta Soledad.

El aumento de los precios respecto de la temporada pasada también lo detectó en el precio del departamento que alquiló para pasar la primera quincena de enero. “Me salió 3000 dólares más que el año pasado, siendo en la misma zona e incluso de peor categoría”, cuenta.