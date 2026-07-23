Chocaron una camioneta y un camión en una ruta de Entre Ríos: murieron dos personas

Una mujer y un adolescente murieron este miércoles por la tarde cuando la camioneta en la que viajaban chocó contra un camión de carga en el kilómetro 240 de la Ruta Nacional 14, en Entre Ríos.

El accidente ocurrió cerca de la intersección con la Ruta Nacional 18, a pocos metros de las cabinas de peaje de Yeruá y frente a un puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional Argentina.

En la camioneta Renault Alaskan blanca, que transitaba en sentido norte hacia Concordia, viajaban cuatro integrantes de una misma familia. Como consecuencia del impacto, Silvia Raquel Lucca, de 49 años, falleció en el lugar, según informó el medio local Uno Entre Ríos.

La camioneta impactó contra el camión de carga y quedó atrapado por debajo

En tanto, Lucas Valentín Maidana, de 14 años, sufrió traumatismos graves en la cabeza con hundimiento de cráneo y fue trasladado de urgencia por los equipos de salud al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde murió mientras ingresaba.

El conductor de la camioneta, Cristian Maidana, de 49 años, quien trabaja en la Prefectura Naval Argentina, y Agustina Maidana, de 14 años, sufrieron heridas leves durante el choque, por lo que se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con lo informado por el Diario Río Uruguay.

En la zona, el chofer del camión, de patente brasileña, declaró ante los agentes de la Policía de Entre Ríos que se encontraba estacionado a un costado de la ruta para descansar. Según su testimonio, al prender el transporte de carga e intentar incorporarse a la ruta para seguir con su viaje, sintió un golpe en la parte de atrás.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal sanitario y fuerzas de seguridad para atender a las víctimas. Para evitar la interrupción total del tránsito, el paso vehicular fue desviado mediante el rulo de conexión entre la Ruta Nacional 14 y la Ruta Nacional 18, mientras el personal peritaba la zona para determinar las causas del choque.

Otro accidente entre una camioneta y un camión

Dos pasajeros de un utilitario Citroën Berlingo murieron el viernes por la tarde en la provincia de Córdoba tras chocar contra un camión Mercedes-Benz en el kilómetro 140 de la Ruta Provincial 4, cerca de La Carlota.

Ambos pasajeros fallecieron en el lugar del accidente antes de recibir asistencia médica, mientras que el chofer del vehículo de carga, un hombre de 42 años, sufrió heridas leves y no requirió traslado a un centro sanitario.

El vehículo utilitario quedó destruido tras el impacto - Gentileza: Bomberos voluntarios de La Carlota

Las pericias en la calzada provocaron demoras en el tránsito y la causa quedó a cargo de la fiscal Romina Wisnivetzky, de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota.