Una madre juntó la plata para los buzos de egresados pero se la gastó: “Admití mi error, necesitaba pagar otras cosas”

Lo que debería haber sido una situación de alegría para un grupo de alumnos se transformó en un ida y vuelta de denuncias y situaciones incómodas. El escándalo sacudió a la comunidad educativa de la Escuela N.º 103, ubicada en la localidad de Fontana, Chaco. Los padres de los alumnos de sexto grado denunciaron el faltante de una suma millonaria que correspondía al pago de chombas y buzos de egresados. La acusación recayó directamente sobre la delegada del curso 6.º D, quien reconoció el desvío de los fondos hacia necesidades personales.

La situación generó un clima de tensión en el establecimiento y motivó una reunión improvisada en la Plaza Tacuarí, donde los tutores exigieron explicaciones ante el riesgo latente de perder la indumentaria.

El esquema de pago involucró a seis cursos de la institución, los cuales contrataron a una firma proveedora bajo un plan de cinco cuotas mensuales. Según detalló Valeria, una de las delegadas involucradas, la empresa condicionó la entrega de los uniformes al cumplimiento total de los pagos por parte de todos los grupos. La irregularidad saltó a la luz cuando la firma notificó demoras graves en los depósitos del curso 6.º D. Al revisar la documentación, los padres detectaron comprobantes falsificados o adulterados. “Cuando la empresa vio esa boleta me dijeron que por el número de comprobante esa boleta pertenece a otra delegada”, explicó Valeria al medio local Libertad Digital, al relatar cómo la responsable del curso modificó los recibos para ocultar el faltante.

Una reunión improvisada en la Plaza Tacuarí expuso la desaparición del dinero

La cifra total del desfalco genera confusión debido a las distintas estimaciones iniciales, ya que mientras algunas versiones hablaban de montos menores, la delegada de 6.º C precisó que el contrato asciende a $125.000 por alumno, lo que totaliza unos $3.000.000 para los 24 estudiantes del curso afectado. Como el dinero no ingresó a la empresa en tiempo y forma, complicó el contrato conjunto de los seis grados. La preocupación aumentó cuando los padres confirmaron la existencia de una cláusula de recargo del 35% ante la mora, lo cual castiga económicamente a la totalidad de las familias por el incumplimiento de una sola persona.

En diálogo con el medio NG Federal, la madre señalada asumió la responsabilidad sobre el dinero, quien además afirmó que la comunidad la ataca por su decisión: “Admití mi error, necesitaba pagar otras cosas”. Ante la presión social y la amenaza de iniciar acciones legales, prometió buscar formas de recaudar nuevamente el monto adeudado para reintegrar los fondos a la empresa confeccionista. Pese a estas declaraciones, el malestar persiste entre los padres, quienes consideran la situación como una estafa directa contra los alumnos.

La acusada de estafar a los padres confirmó que se gastó el dinero

La delegada Valeria enfatizó que el interés primordial reside en proteger a los niños: “Yo primero pienso en esos niños y en esos padres que fueron estafados; no me voy a gastar en insultarla, sino más bien buscar una solución”. Por el momento, el grupo intenta negociar con la firma proveedora para congelar precios o establecer una refinanciación que salve el contrato global. Aunque todavía no existe una denuncia judicial formal, la posibilidad de abrir un proceso penal permanece abierta mientras los padres evalúan los pasos a seguir para recuperar la estabilidad del acuerdo comercial y garantizar la entrega de la indumentaria.