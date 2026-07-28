Una masa de aire antártico traerá temperaturas de hasta -20°C al sur del país: ¿puede llegar a Buenos Aires?

La Patagonia volverá a quedar bajo la influencia de una masa de aire de origen antártico que provocará temperaturas extremas durante los próximos días. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno comenzará a intensificarse desde este martes y se extenderá al menos hasta el viernes, con mínimas que podrían alcanzar los -20°C en sectores puntuales del sur del país.

El organismo explicó que una nueva irrupción de aire antártico provocará un fuerte descenso de temperaturas entre Tierra del Fuego y el sur de Chubut, donde se esperan valores mínimos de entre -18°C y -6°C, aunque en algunas zonas podrían registrarse marcas inferiores a los -20°C.

El evento estará acompañado además por precipitaciones aisladas, en su mayoría en forma de nieve, que se mantendrían hasta el final de la semana.

Las condiciones heladas ya comenzaron a reflejarse en los registros matinales. Entre las localidades más frías del país figuraban esta mañana Río Grande, con -7,7°C; Esquel, con -4,2°C; El Calafate, con -3,2°C, y Río Gallegos, con -1,6°C. También aparecían entre las temperaturas más bajas San Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, Trelew y Ushuaia.

El escenario meteorológico se complementa con varias alertas vigentes. Para este martes, el SMN mantiene advertencias por nevadas en sectores cordilleranos de Mendoza, Neuquén y Río Negro, además de distintas alertas por lluvias, tormentas y viento Zonda en otras regiones del país.

La llegada de esta masa de aire frío coincide con el tramo final de las vacaciones de invierno y podría generar nuevas complicaciones en algunas zonas turísticas de la Patagonia, donde durante los últimos días ya se registraron nevadas intensas y dificultades operativas en rutas y aeropuertos.

Vuelve el frío extremo: prevén mínimas de hasta -20°C en la Patagonia

¿Puede llegar el frío polar a Buenos Aires?

La pregunta surge naturalmente cuando se anuncia una irrupción de aire antártico de estas características. Sin embargo, los pronósticos actuales indican que el fenómeno afectará principalmente a la Patagonia y a sectores del centro del país, aunque con una intensidad mucho menor a la observada en el extremo sur.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires no se prevén temperaturas extremas. Por el contrario, la región continuará atravesando jornadas relativamente templadas para esta época del año, con máximas cercanas a los 18°C y 20°C y elevada humedad.

Esto significa que parte del aire frío avanzará hacia el norte en los próximos días, pero llegará más debilitado y sin provocar valores comparables a los que se esperan en Tierra del Fuego, Santa Cruz o el sur de Chubut.

Uno de los rasgos más llamativos del panorama meteorológico nacional será el contraste térmico entre distintas regiones.

Mientras la Patagonia enfrentará varios días con heladas intensas, nevadas y temperaturas bajo cero, amplios sectores del norte argentino mantendrán condiciones mucho más benignas. En provincias como Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones se prevén máximas cercanas a los 25°C e incluso registros que podrían aproximarse a los 30°C.

Ese contraste refleja la coexistencia de dos masas de aire muy distintas sobre el país: una de origen polar instalada sobre el extremo sur y otra más cálida afectando al norte argentino.

Según las previsiones del SMN, el frío más intenso persistirá hasta el viernes. Recién hacia el final de la semana comenzaría un ascenso gradual de las temperaturas en la Patagonia, aunque las condiciones invernales seguirán predominando en buena parte de la región.