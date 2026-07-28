Hay alerta roja y naranja por frío extremo, tormentas y vientos para este martes 28 de julio: las provincias afectadas

Tras un fin de semana marcado por la inestabilidad y un leve ascenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 28 de julio una serie de alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por frío extremo, tormentas, nevadas y vientos que alcanzan a 12 provincias del país.

La alerta roja por frío extremo rige en el oeste de Santa Cruz. Según indicó el organismo, en toda esa zona se pueden registrar temperaturas con “efecto alto a extremo en la salud”, que pueden ser “muy peligrosas” y afectar a todas las personas, incluso a las saludables. En en el extremo oeste de ese distrito y en Tierra del Fuego, en tanto, el aviso es más leve, con una alerta nivel amarillo.

El frío continúa azotando el extremo sur del territorio nacional

Frente a las alertas por frío extremo, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por otro lado, la alerta amarilla por tormentas rige en la zona norte de la provincias de La Pampa, el sur de San Luis, y la franja este de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Allí se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas y una importante actividad eléctrica. Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre los 20 y los 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Asimismo, se emitió una alerta amarilla por vientos para el área oeste de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y La Rioja. El fenómeno puede alcanzar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora. Además, podría provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Las regiones afectadas según el SMN

A partir de este cuadro ventoso, el ente que depende del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por último, rige una alerta naranja por nevadas para el cordón cordillerano de Mendoza; y de nivel amarillo para esa misma geografía pero en los distritos de San Juan, , Neuquén, y Río Negro, en donde se esperan precipitaciones persistentes y valores de nieve acumulada de entre 40 y 70 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

De cara a esta serie de fenómenos, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar salir

Limpiar los desagües y sumideros

No sacar la basura

Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas

Asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado

Revisar los techos, las canaletas y los desagües

Ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono

En caso de que ingrese agua a una vivienda, cortar el suministro eléctrico

El tiempo en el AMBA

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las condiciones se mantendrán similares a las de este fin de semana.

En la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima que llegará a los 16 grados. Por la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con persistentes ráfagas y con un 0% de probabilidades de lluvia. Por la noche, en tanto, el viento cederá su intensidad. Para el miércoles se pronosticó neblina durante la mañana y para el resto de la semana no se esperan precipitaciones.

Continuará el cielo encapotado en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires la temperatura mínima fue de 12°C y la máxima alcanzará los 18°C. Durante la mañana habrá neblina y, al mediodía, el cielo estará nublado. Para la tarde se esperan tormentas aisladas y, por la noche, chaparrones muy leves. El miércoles podría volver a registrarse neblina durante la mañana y el mediodía, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En el resto del país, Córdoba tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 26°C; Tucumán, de 11°C y 24°C; Santa Fe, de 13°C y 23°C; Entre Ríos, de 13°C y 23°C; Jujuy, de 8°C y 23°C; Salta, de 8°C y 25°C; Misiones, de 19°C y 27°C; y La Rioja, de 10°C y 23°C. Por su parte, Santiago del Estero registrará una mínima de 14°C y una máxima de 25°C; San Luis, de 9°C y 23°C; San Juan, de 8°C y 26°C; Mendoza, de 8°C y 23°C; Río Negro, de 5°C y 12°C; Chubut, de 3°C y 9°C; y Santa Cruz, de 1°C y 2°C.