Una mujer conoció a su bebé recién nacido después de 20 días en terapia intensiva por Covid-19

Una mujer pasó 20 días en terapia intensiva por una complicación por el coronavirus y, recién después de ese tiempo, pudo conocer a su bebé que había nacido en medio de su internación por la enfermedad.

La dura historia ocurrió en el hospital del Mar de Barcelona, en España, donde una mujer llamada Shamaila había llegado a la guardia con síntomas de Covid-19 y, producto de la enfermedad, tenía los pulmones afectados. A eso se sumaba otro factor: un embarazo muy avanzado. Según dijeron los médicos al diario La Vanguardia, al ver la situación de la madre decidieron practicarle una cesárea para no sumarle más presión a su organismo y suministrarle la medicación necesaria sin que el bebé sufriera consecuencias.

Sin embargo, para poder practicar la cesárea, la mujer tuvo que ser sedada por lo que no se enteró del nacimiento de su quinto hijo, Hassan. Con el transcurrir de los días, el estado de salud de Shamaila, según informaron, empeoró y no se le permitió a nadie de su familia entrar a verla, por lo que no pudo estar con su bebé en los primeros días de vida.

Una mujer llegó con un cuadro grave de Covid-19 y con un embarazo avanzado por lo que tuvo que ser sometida a una cesárea Foto: Twitter Hospital del Mar

“Es uno de los peores retrocesos que vivimos en cuidados intensivos, donde las familias antes de la pandemia podían entrar 24 horas al día y ahora, desde hace casi un año tienen la puerta cerrada”, dijo Judith Marín, coordinadora del plan de humanización de ese hospital a ese medio. Atentos a la situación familiar, le facilitaron a Shamaila encuentros por videollamadas y le hacían llegar fotos del bebé en su casa.

Con el paso del tiempo la salud de la mujer se complicó a tal punto de necesitar que la intubaran. Así, permaneció sedada durante 10 días y recién el domingo 24 de enero la pudieron despertar y dejarla respirar por sí misma.

El hospital implementó desde el año pasado este sistema para poder mejorar la salud y orientación de los enfermos de Covid-19

Dos días después, Shamaila pudo ser trasladada de cuidados intensivos a una sala común para recibir otro tipo de atención médica, menos rigurosa. En este tiempo también pudo salir a tomar aire fresco a la playa a través de un sistema que creó el hospital y que ayuda a los pacientes a mejorar su estado de ánimo. Así pudo ver a sus hijas mayores y a su marido que estuvo a cargo de la familia todo ese tiempo.

El reencuentro familiar se dio a través del sistema llamado “paseos curativos”, donde sacan la cama del paciente en busca de una “humanización”, que también permite mejorar la salud y orientación de los enfermos. Esto, según revelaron los médicos, evita la confusión, el delirio y acelera su bienestar funcional y emocional de las personas que padecen un cuadro grave de Covid-19.

LA NACION