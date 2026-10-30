Una mujer de 50 años murió tras chocar contra un camión en la ruta 205 y su hermano quedó internado

Una mujer de 50 años murió y un hombre de 52 resultó gravemente herido tras chocar de frente contra un camión este jueves a la altura del kilómetro 81 de la Ruta Nacional 205, cerca de Uribelarrea, localidad bonaerense de Cañuelas.

El choque se produjo cuando la camioneta en la que viajaban, una Fiat Toro Ranch gris radicada en la ciudad de Monte, circulaba en sentido hacia Lobos e impactó contra un camión Mercedes Benz que transitaba en la dirección contraria.

Según la declaración que prestó un conductor que vio el momento del accidente al medio local InfoCañuelas, la camioneta habría cruzado repentinamente de carril. De acuerdo con ese relato, la maniobra provocó un choque contra el costado del camión, que recibió el golpe principal en el tanque de combustible.

El efecto del impacto en el camión - InfoCañuelas

El testigo agregó que el camión bajó a la banquina para intentar esquivar lo ocurrido, pero el automóvil hizo un trompo y quedó detenido en sentido hacia Cañuelas.

A raíz del choque, Marina Claudia Escobar, de 50 años, murió en el lugar. La víctima viajaba en el asiento trasero de la camioneta porque padecía problemas de movilidad que la obligaban a trasladarse con las piernas extendidas.

El vehículo era conducido por su hermano, Rubén Escobar, de 52 años, quien sufrió politraumatismos. Los rescatistas lo asistieron en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, donde entró al quirófano para ser intervenido por las heridas.

En tanto, el chofer del camión, Ignacio Ismael Meza, de 33 años y vecino de Virrey del Pino, quedó prácticamente ileso. Las autoridades de Seguridad Vial le realizaron el test de alcoholemia en el lugar del hecho, el cual confirmó que no circulaba con alcohol en sangre.

Tras lo ocurrido, en la zona del choque trabajaron agentes del Destacamento de Uribelarrea junto con personal de Seguridad Vial. Según informó el medio citado, la circulación sobre la Ruta 205 se mantuvo interrumpida de forma parcial durante varias horas para permitir los peritajes correspondientes por parte de la Policía Científica y el despliegue de los equipos de emergencia.

La investigación judicial quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº1 de Cañuelas, bajo la carátula preventiva de Homicidio Culposo. La Justicia ordenó una serie de diligencias e inspecciones para determinar la causa que originó la maniobra repentina de la camioneta.