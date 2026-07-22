Una mujer dio a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural en un caso que sería único en Australia

Lo que iba a ser una consulta médica de rutina terminó convirtiéndose en uno de los embarazos más inusuales que hayan visto los especialistas australianos. Jenitar Sau Na’amoana, una mujer de 34 años que ya era madre de cuatro hijos y no tenía previsto agrandar la familia, descubrió que estaba embarazada de cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural, un fenómeno tan raro que los médicos creen que podría tratarse del primer caso registrado en Australia.

Las niñas, llamadas Emily, Harriet, Alexa y Catherine, nacieron por cesárea el 14 de julio en el Royal Brisbane and Women’s Hospital, en Brisbane, estado de Queensland. Llegaron al mundo con 28 semanas y cuatro días de gestación y permanecen internadas en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde evolucionan favorablemente.

El caso despertó interés entre los especialistas porque las cuatro bebés se desarrollaron a partir de un único óvulo fecundado que se dividió en cuatro embriones. Además, compartían una sola placenta, una condición asociada con un riesgo significativamente mayor de complicaciones durante el embarazo.

La especialista en medicina materno-fetal Alexa Bendall siguió la evolución del embarazo desde las primeras semanas. Según informó el hospital, Na’amoana fue controlada por un amplio equipo multidisciplinario desde la décima semana de gestación y permaneció internada desde las 25 semanas para permitir un monitoreo permanente debido al elevado riesgo de la gestación.

“Jenitar se tomó todo con calma desde el primer día. Nunca habíamos visto un embarazo concebido espontáneamente de este tipo con cuatrillizos y, de alguna manera, logró evitar todas las complicaciones y riesgos, tanto para ella como para sus bebés, para llegar hasta hoy con cuatro hermosas recién nacidas”, afirmó Bendall.

La médica explicó que este tipo de embarazos es extraordinariamente raro. “Los cuatrillizos monocigóticos se estiman en uno cada 15 millones de embarazos, pero que compartan la misma placenta es algo inaudito”, sostuvo.

El embarazo era considerado de muy alto riesgo. “Siempre dijimos que si lográbamos llegar a las 28 semanas estaríamos bien, por lo que estamos felices de que haya podido alcanzar esta edad gestacional”, señaló la especialista.

El nacimiento requirió una compleja organización médica. Según informó ABC Australia, unas 20 personas participaron en el procedimiento, incluidos obstetras, anestesistas, personal de enfermería y cuatro equipos neonatales, uno preparado para recibir a cada bebé.

Las recién nacidas pesaron entre 1025 y 1151 gramos. Emily nació con 1025 gramos; Harriet, con 1121; Alexa, con 1120, y Catherine fue la de mayor peso, con 1151 gramos.

La llegada de las cuatrillizas duplicó de un día para otro el tamaño de la familia. Antes del embarazo, Jenitar y su esposo, Jortham, tenían cuatro hijos de entre uno y 10 años. La noticia tomó por sorpresa a ambos, ya que no planeaban tener más hijos.

Las niñas recibirán atención especializada durante las próximas semanas en la unidad neonatal hasta completar su desarrollo. Según el hospital, todas evolucionan “extremadamente bien”.

La historia dejó además una huella personal para la médica que acompañó todo el proceso. Una de las bebés fue llamada Alexa, en homenaje a Bendall. La especialista describió el gesto como “un hermoso homenaje” y dijo sentirse privilegiada por haber formado parte de una experiencia tan excepcional.

“Desde una perspectiva académica es realmente interesante. Pero también, desde una perspectiva humana, poder acompañar el recorrido de esta familia y terminar con cuatro bebés hermosas y una mamá sana es algo muy valioso”, expresó.

Con información de AP.