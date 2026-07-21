Una mujer que manejaba con una licencia de conducir falsa chocó y atropelló a dos peatones en Mar del Plata

Una conductora de 54 años atropelló a dos peatones en el centro de Mar del Plata tras chocar con otro auto y perder el control. La mujer quedó detenida después de que se descubriera que manejaba con una licencia de conducir falsa.

El siniestro vial ocurrió poco antes de las 15 del lunes en la intersección de las calles Catamarca y Moreno, en la ciudad costera. Allí, la mujer manejaba un Peugeot 206 que chocó contra un Nissan Tiida del mismo color, al intentar cruzar la calle.

Ninguno de los conductores frenó antes de atravesar la intersección, por lo que impactaron de frente. La conductora de 54 años perdió el control y se subió a la vereda, donde caminaban un hombre de 52 años y un adolescente de 15, las dos víctimas del hecho.

El momento del choque entre los dos autos

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada en el playón de una estación de servicio, que muestra cómo una de las víctimas cayó al suelo a pocos centímetros de la trompa del auto, que lo arrastró algunos metros, hasta que detuvo su marcha.

A continuación, la conductora se bajó del auto para intentar asistir al principal herido y los testigos llamaron al 911. Al llegar al lugar del siniestro, profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistieron a los heridos.

Los médicos trasladaron al hombre de 52 años al Hospital Interzonal General de Agudos con politraumatismos. Por su parte, al adolescente de 15 años lo llevaron a la Clínica Colón, donde quedó internado con un traumatismo de cráneo grave, según reportó el medio local El Marplatense.

En medio del procedimiento, los policías comprobaron que la mujer presentaba un registro de conducir falsificado y en realidad carecía de la documentación requerida para circular. Por este motivo, el personal de Tránsito Municipal le secuestró el auto.

Otro accidente reciente en Mar del Plata

Una adolescente de 14 años falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata tras sufrir un choque en la ruta 88, a la altura del kilómetro 55. La víctima, identificada como Ana Peralta, viajaba en un remís de regreso a Necochea luego de participar en un torneo de vóley en Mar del Plata.

El hecho tuvo dos víctimas mortales, ya que el conductor del auto, de 58 años, murió en el momento al chocar de frente contra un camión frigorífico. Como consecuencia del golpe, Peralta sufrió un traumatismo de cráneo grave y neumotórax.

En el remís también viajaban otra jugadora de 15 años, quien recibió el alta tras las primeras atenciones, y una mujer de 68 años que sufrió la fractura de una costilla. Por su parte, el chofer del camión sufrió una fractura en una pierna y debieron trasladarlo a un centro sanitario.

Peralta jugaba al vóley en el club Once Unidos de Necochea y regresaba de una competencia organizada por la Asociación Marplatense de Vóley. Tras confirmarse la muerte de la joven, ambas entidades difundieron comunicados y mensajes de condolencias para acompañar a la familia y allegados de la víctima.