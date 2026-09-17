Una mujer y su nieto de un año fallecieron en Mendoza tras caer en un pozo séptico

Una mujer de 61 años y su nieto de poco más de un año cayeron en un pozo séptico en una casa ubicada en un barrio semiprivado del departamento de Guaymallén, en Mendoza, y murieron. La abuela falleció en el lugar; el bebé fue extraído con vida por los habitantes del lugar pero no sobrevivió.

El episodio ocurrió a última hora de este miércoles en la calle Buenos Vecinos al 900. Las víctimas fueron identificadas por los medios locales como Miriam Isabel Videla y su nieto Borja Lionel Berardi, de un año y 11 meses. De acuerdo a los primeros datos suministrados por los investigadores, las víctimas cayeron a un pozo séptico que se encontraba en el patio de una vivienda, a unos cinco metros del inmueble. El hoyo tenía una abertura de 60x60 centímetros y un metro de profundidad.

Imagen ilustrativa | Conmoción en Mendoza: una abuela y su nieto de un año fallecieron tras caer en un pozo séptico. Gentileza

Tras un llamado de emergencia pasadas las 20, el personal policial que acudió al barrio le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la mujer, que había sido sacada por los vecinos, pero no sobrevivió. En tanto, si bien el niño fue rescatado inconsciente pero con vida y trasladado de máxima urgencia al Hospital Notti, los médicos confirmaron su deceso poco después de las 21.

La Justicia local solicitó los correspondientes peritajes en el lugar para determinar cómo se desencadenó la caída de las víctimas y cuánto tiempo permanecieron atrapadas antes de ser auxiliados.

Una mujer que reside en el barrio Buenos Vecinos relató al medio local El Sol que los habitantes del lugar oyeron gritos. Fue entonces que, a través de un mensaje por WhatsApp grupal, se pidió a los hombres del barrio que acudieran a la vivienda para poder sacar a la mujer del pozo. Según la testigo, al momento de la tragedia estaba presente una nieta de 16 años que estaba de visita. “Ella [por la anciana] cuidaba al nieto”, afirmó sobre las víctimas.

Cintia, una de las primeras vecinas en acudir al auxilio porque es enfermera, explicó: “Pensé que era una baja de presión, pero las dos personas estaban en estado de shock junto al pozo“. Tras ellos sumó: “Entre tres vecinos lograron sacarla [a la abuela] y abajo estaba el bebé.

“La precámara es cerrada y hay que abrirla como un submarino. No sabemos cómo pasó” el incidente, aseguró.