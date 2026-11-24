BOSTON.- El domingo, una mujer de 58 años de New Hampshire superó el hito de un año viviendo con el riñón de un cerdo sin complicaciones graves, un hito médico que destaca el potencial de los trasplantes de órganos entre especies.

El uso de órganos de cerdo sigue siendo experimental. Pero los expertos afirman que este punto de referencia apunta hacia un futuro en el que los animales modificados genéticamente podrían proporcionar una gran reserva de riñones para los pacientes con insuficiencia orgánica, ya sea como un alivio temporal de la diálisis o como una solución a más largo plazo.

“Nos da mucha confianza en que esto es factible: los riñones pueden funcionar”, afirmó Leonardo Riella, director de investigación de trasplantes de riñón del Mass General Brigham Transplant Center, quien supervisa la atención de la paciente.

Pero, añadió, “todavía no es momento de celebrar la victoria”.

Falco hace el gesto de aprobación con los pulgares desde la cama del hospital Mass General Brigham durante su internación por el trasplante renal Gentileza Mass General Brigham

Más de medio millón de estadounidenses con insuficiencia renal dependen de tratamientos de diálisis para realizar la función de sus riñones, como filtrar los desechos y el exceso de líquido de la sangre. Unos 90.000 están en la lista de espera para un trasplante de riñón, según la United Network for Organ Sharing, pero el año pasado se realizaron menos de 26.000 trasplantes de riñón. En promedio, 12 personas mueren todos los días mientras esperan un trasplante de riñón.

La paciente, Molly Falco, madre de dos hijos que trabajó como chef, vivió con el riñón de un cerdo modificado genéticamente durante más tiempo que cualquier otro paciente del que se tenga noticia hasta el momento. Además de eliminar toxinas y producir orina, el órgano de cerdo realizó otras funciones esenciales de un riñón humano, como equilibrar los fluidos y los minerales, señaló Riella.

Falco nació con una afección congénita que dañó sus riñones. Aunque tuvo complicaciones poco después de recibir el órgano porcino, no fue hospitalizada desde febrero. Actualmente no hay planes para extirpar el órgano, que Riella indicó que espera que Falco pueda conservar durante un año más.

“Me sorprende todos los días que siga funcionando”, expresó Falco tras una cita reciente en Mass General Brigham, donde se le practicó el trasplante. “Voy a intentar conservarlo todo el tiempo que pueda y, si es para siempre, eso es increíble”.

Ella todavía se cansa rápido y se queda sin aliento con facilidad, comentó. Pero el riñón, al que bautizó Lily en referencia a las flores que su familia en Colorado le envió tras el trasplante, le dio una energía renovada para cocinar algunas comidas familiares y reunirse ocasionalmente con viejos amigos. Incluso volvió a manejar de nuevo, algo que estaba demasiado enferma para hacer durante los 11 meses que estuvo en diálisis.

Falco aseguró que nunca sintió ningún temor ante la idea de recibir el riñón de cerdo. “Me lanzo a las cosas”, sostuvo.

“La gran curva de aprendizaje”

Desde que los trasplantes de órganos estuvieron disponibles, la escasez de órganos fue el mayor desafío al que se enfrenta este campo, apuntó Thomas Schlich, historiador médico de la Universidad McGill en Montreal. Si el trasplante entre especies o xenotrasplante pudiera resolver ese problema, “lo cambiaría todo”, afirmó.

Las nuevas tecnologías, que incluyen la clonación y la edición genética avanzada para hacer que los órganos sean más compatibles con los humanos, propiciaron avances rápidos recientes. Apenas hace cinco años, un cirujano de Nueva York, Robert Montgomery, trasplantó por primera vez el riñón de un cerdo modificado genéticamente a un humano, una paciente con muerte cerebral conectada a un respirador.

Molly Falco junto a su pareja en una reunión social, luego de superar el año de vida sin complicaciones graves con el órgano porcino Gentileza Mass General Brigham

“Que haya gente caminando por ahí con riñones de cerdo que los mantienen con vida me pone la piel de gallina al escucharlo”, declaró Joshua Mezrich, cirujano de trasplantes de la Universidad de Wisconsin-Madison y autor de “Every Living Creature”, un libro sobre xenotrasplantes. “Este nivel de innovación es similar a poner a alguien en la Luna”.

Sin embargo, persisten desafíos, entre los que se incluye la dificultad para equilibrar los medicamentos con el fin de suprimir el sistema inmunitario para prevenir el rechazo de órganos sin perder la capacidad del paciente para combatir infecciones.

“Esta es la gran curva de aprendizaje”, manifestó Riella.

Los críticos expresaron su preocupación sobre lo que los órganos podrían costar a los pacientes y al sistema de salud, y si el acceso a ellos será equitativo. Algunos también temen que la fascinación por las nuevas innovaciones eclipse la necesidad de realizar esfuerzos tenaces de salud pública para prevenir y controlar las enfermedades crónicas que dañan los riñones en primer lugar, como la hipertensión y la diabetes.

“Este es un hito que vale la pena celebrar. Para muchos en las listas de espera de trasplantes, esto va a ser una fuente de esperanza”, señaló Adam Negri, investigador del Centro de Bioética de la Universidad de Western Ontario. Pero, añadió, “tenemos otras maneras en la manga tanto para aumentar la oferta de órganos como para disminuir la necesidad de órganos que probablemente sean mucho menos prohibitivas en cuanto a costos y más accesibles”. Estas incluyen inscribir a más donantes de órganos y fomentar un mayor número de donaciones de riñón en vida.

Otra preocupación es que los órganos de cerdo puedan ser un vehículo para que las enfermedades zoonóticas se propaguen a la población humana. Para protegerse contra este riesgo, los cerdos se crían en instalaciones especiales libres de patógenos. El riñón que recibió Falco provino de un cerdo que se sometió a 69 ediciones genéticas, incluidas 59 para inactivar los retrovirus porcinos.

En total, seis pacientes de Mass General Brigham recibieron riñones de cerdo desarrollados por la empresa de biotecnología eGenesis desde 2024. El primero falleció poco después del trasplante a causa de una enfermedad cardíaca subyacente. Otros dos tuvieron los riñones durante ocho y nueve meses, respectivamente, antes de que sus cuerpos los rechazaran. Los otros dos pacientes que recibieron riñones de cerdo, ambos este año, todavía los conservan, indicó un vocero del hospital.

En enero, los científicos pondrán en marcha un ensayo clínico formal con 33 pacientes que recibirán riñones de cerdo de eGenesis en 10 centros médicos de todo el país.

Molly Falco, de 58 años, junto a su familia en un viaje de montaña, tras recuperar energía gracias al trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente Gentileza Mass General Brigham

Otra empresa de biotecnología, United Therapeutics Corp., inició el año pasado un ensayo clínico con riñones de sus cerdos modificados genéticamente, que se sometieron a 10 ediciones genéticas. El ensayo está dirigido por Montgomery en NYU Langone Health.

La compañía informó el viernes que también comenzó un ensayo independiente de su denominado timo-riñón, el cual utiliza un riñón de cerdo que se sometió a una única edición genética junto con tejido del timo del cerdo. El tejido del timo tiene como objetivo reducir la probabilidad de rechazo del órgano. A UTC también se le autorizó iniciar un pequeño ensayo de trasplante de corazones de cerdos modificados genéticamente en pacientes con insuficiencia cardíaca.

Falco relató que su vida se volvió “casi normal” desde que recibió el nuevo riñón. Todavía tiene que usar barbijo en público para prevenir infecciones y los medicamentos que toma provocan efectos secundarios, incluido un temblor leve.

Pero tiene muchas ganas de visitar a su familia en Colorado por Navidad tras haber recibido recientemente el alta para viajar. Y ahora que su salud es más estable, quiere volverse más activa. “Tengo muchas ganas de volver a esquiar con los niños”, afirmó. “Pensé que tal vez podría probar la pista para principiantes que hacen los niños pequeños y ver cómo se siente eso”.