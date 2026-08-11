Qué combinaciones de la Red SUBE mantienen el descuento y cuáles dejaron de funcionar

El cambio en la Red SUBE dejó habilitadas algunas combinaciones y eliminó otras. Desde el 1° de agosto, el descuento del 50% en el segundo viaje y del 75% desde el tercero continúa disponible para determinadas conexiones, pero ya no se aplica de manera general entre servicios de distintas jurisdicciones.

La modificación afecta principalmente a quienes combinan un servicio bajo administración nacional con otro de jurisdicción porteña o provincial. En cambio, las combinaciones realizadas dentro de la red de transporte de la Ciudad y las que incluyen exclusivamente servicios nacionales mantienen la integración.

Según el esquema informado, quienes viajan primero en tren y después toman un colectivo porteño pierden el descuento. La situación se invierte cuando el pasajero comienza el viaje en un colectivo de la Ciudad y luego combina con un tren: en ese caso, la bonificación continúa vigente.

También deja de funcionar la integración entre colectivos provinciales o municipales y colectivos porteños. Es decir, si el primer tramo se realiza en un colectivo de una jurisdicción provincial o municipal y el segundo en un colectivo de la Ciudad, no se aplica el descuento. Tampoco funciona en sentido inverso.

En cambio, siguen integradas las combinaciones entre colectivos de gestión nacional y colectivos porteños, tanto si el primer tramo se hace en una línea nacional como si se inicia en una línea de la Ciudad y continúa en una nacional.

También se mantienen las combinaciones entre subte y colectivos porteños. En esos casos, el primer viaje se paga con la tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y el tercero, un 75%. Para acceder al beneficio, los viajes deben realizarse dentro de una ventana de 120 minutos.

La misma integración funciona cuando el pasajero combina subte y colectivo nacional, tanto en un sentido como en el otro. Además, continúa vigente entre subte y subte, y entre subte y tren cuando el primer tramo se realiza en la red de subterráneos.

Sin embargo, la combinación entre tren y subte no funciona en el sentido inverso: el pasajero que primero viaja en tren y después aborda el subte no accede al descuento. Tampoco está integrada la combinación entre subte y colectivo provincial o municipal, sin importar cuál sea el primer medio utilizado.

El mapa de integraciones queda entonces marcado por una diferencia entre jurisdicciones. Mientras que las combinaciones dentro de la red porteña continúan con descuento, los trasbordos que cruzan de un servicio nacional a uno porteño pueden perder el beneficio, en especial cuando el tren es el primer tramo.

Desde el gobierno de la Ciudad sostienen que el esquema se modificó porque el gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones. Según la administración porteña, la Ciudad absorbió durante un tiempo el costo de esas bonificaciones, pero luego resolvió mantener el beneficio únicamente en el sistema local.

Para los pasajeros que suelen utilizar varios medios en un mismo desplazamiento, la diferencia puede advertirse en el momento de abonar el segundo boleto.

Con la nueva configuración, las combinaciones que siguen integradas son:

Colectivo CABA con tren, cuando el colectivo es el primer tramo



Colectivo nacional con colectivo CABA, en ambos sentidos



Colectivo CABA con colectivo CABA



Subte con colectivo CABA y también en sentido inverso



Subte con colectivo nacional, en ambos sentidos



Subte con colectivo nacional o provincial, según las combinaciones incluidas en la red vigente



Subte con subte



Subte con tren, cuando el subte es el primer tramo

En cambio, dejaron de estar integradas:

Tren con colectivo CABA



Colectivo provincial o municipal con colectivo CABA, y en sentido inverso



Subte con colectivo provincial o municipal, y en sentido inverso



Tren con subte

La bonificación continuará aplicándose únicamente cuando la combinación corresponda a alguna de las modalidades reconocidas por la Red SUBE.