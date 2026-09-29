Una turista francesa murió tras quedar atrapada en una avalancha en El Chaltén

Una tragedia tiñó de luto a la localidad santacruceña de El Chaltén luego de que una turista francesa falleciera tras quedar atrapada en una avalancha en medio de un cerro. Su compañero, de misma nacionalidad, sufrió heridas, pero se encuentra fuera de peligro.

El triste episodio ocurrió cerca del mediodía de este martes, cuando la joven, de 29 años, recorría el Cerro Crestón, en la cercanía al Lago del Desierto, junto a su pareja, según consignó el medio local La Opinión Austral.

Las víctimas se encontraban en el cerro, donde muchos turistas se acercan para esquiar, cuando los sorprendió un fuerte desprendimiento de nieve. Producto del impacto, la mujer falleció en el acto mientras que el hombre sufrió lesiones.

La situación disparó un alerta, motivo por el cual se inició un operativo, con participación de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y personal de salud.

Por la complejidad para acceder al lugar, los rescatistas tardaron varias horas hasta llegar a la zona afectada. Primero debieron trasladarse por casi 40 kilómetros hasta el área del Lago del Desierto para luego continuar por un terreno de montaña para localizar a los turistas.

Al llegar, el personal de salud intentó reanimar a la mujer, pero no logró y finalmente constató su fallecimiento. Su compañero, en tanto, fue evacuado y trasladado a un centro médico. A su vez, el cuerpo de la víctima fatal fue llevado hasta El Chaltén.

De acuerdo a la página de turismo, Alpine Patagonia, el Cerro Crestón es una montaña de carácter alpino situada en el sector norte de El Chaltén. Su ascensión “combina progresión en glaciar, pendientes sostenidas de nieve y un breve tramo de escalada en roca o mixto antes de alcanzar la cumbre”.

Desde lo alto, se puede observar el Campo de Hielo Patagónico Sur, una parte del Cerro Fitz Roy y el Lago del Desierto. La actividad en el lugar se recomienda entre octubre y abril.

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