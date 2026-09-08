Universidades: tras el paro de hoy, los gremios docentes confirmaron nuevas medidas para la semana que viene

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) informó que el paro universitario convocado para hoy tuvo un acatamiento cercano al 100% en las universidades nacionales, según el relevamiento realizado por la organización. La medida fue impulsada junto con el resto de las organizaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, luego del rechazo a la última propuesta salarial del Gobierno.

El eje del reclamo volvió a ser el mismo que atraviesa el conflicto desde hace meses: la actualización de los salarios y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Los gremios cuestionaron el aumento ofrecido para septiembre y sostuvieron que, para poder recuperar el poder adquisitivo perdido desde la entrada en vigencia de la ley, la recomposición debería alcanzar el 32%. Además, reclamaron la actualización de las becas estudiantiles.

La medida fue impulsada luego del rechazo a la última propuesta salarial del Gobierno Ricardo Pristupluk

La nueva jornada de protesta se produce después del paro de la semana pasada, que también fue convocado luego de que fracasara una reunión paritaria. En aquella instancia, el Gobierno ofreció un incremento del 3% para septiembre, mientras que otro 3% para octubre ya había sido acordado previamente.

“El acatamiento cercano al 100% demuestra que la comunidad universitaria está de pie y que no va a aceptar una nueva provocación del Gobierno. Ofrecer un 3% cuando el aumento necesario para recuperar lo perdido desde que está vigente la Ley de Financiamiento Universitario es del 32% es desconocer la realidad de quienes sostenemos todos los días la universidad pública”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de la Fedun.

"La comunidad universitaria está de pie y no va a aceptar una nueva provocación del Gobierno", informaron desde Fedun Santiago Oróz

“Hay una ley vigente, hay una cautelar que obliga a recomponer salarios y becas, y hay un Gobierno que sigue sin cumplir. Por eso vamos a continuar con el plan de lucha y la semana próxima continuaremos las medidas, hasta que se cumpla la ley de financiamiento universitario”, agregó.

Además, desde la Federación destacaron el apoyo de la sociedad argentina hacia la universidad pública. “El pueblo argentino ya demostró que la universidad pública no está sola. Ese acompañamiento fue y sigue siendo fundamental para sostener esta pelea, porque estamos defendiendo la educación, la ciencia, la tecnología y un modelo de país con desarrollo, soberanía y futuro”, señaló Ricci.

La previa al paro de hoy

En junio, el Gobierno y los rectores alcanzaron un acuerdo que contemplaba un aumento salarial del 24,33%, además de fondos adicionales para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento. El entendimiento abrió una etapa que buscaba destrabar la disputa presupuestaria, aunque aún no se materializó.

La tensión volvió a escalar en agosto pasado, cuando los gremios retomaron las medidas de fuerza y reclamaron que se cumpliera de manera efectiva la ley de financiamiento universitario. Entre el 18 y el 21 de agosto, la Conadu Histórica llevó adelante un paro nacional y otras organizaciones realizaron acciones puntuales en universidades.

La última medida de fuerza, la del 2 de septiembre pasado, tuvo, según las organizaciones sindicales, una adhesión muy elevada. La FATUN informó un nivel superior al 95% entre los trabajadores no docentes relevados. En la UBA, en cambio, el impacto fue dispar según cada facultad: Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas registraron los mayores niveles de adhesión, mientras que en Derecho, Odontología y Ciencias Económicas fue menor.

La próxima instancia de negociación quedó fijada para el 17 de septiembre, pero el conflicto continuará si no aparece una respuesta que los gremios universitarios consideren suficiente. Hasta entonces, el escenario vuelve a estar marcado por la confrontación entre la propuesta oficial y el reclamo sindical.