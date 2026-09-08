“Súper Niño”: qué se sabe del evento histórico y cómo afectará a la Argentina y el mundo

El territorio argentino atraviesa una etapa de condiciones climáticas mucho más dinámicas y cambiantes, en el marco del fenómeno conocido como el “Súper Niño”, que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto y continuará hasta, al menos, el mes de octubre.

En este contexto, el ingreso frecuente de sistemas de baja presión desde el Pacífico sur provoca desde hace un tiempo nuevos episodios de inestabilidad, lluvias y nevadas en la Patagonia.

Asociado con la intensificación de las condiciones climáticas, estos eventos se extenderá durante los próximos días. Sin embargo, no implicará precipitaciones continuas en todas las regiones: cada zona tendrá fenómenos diferentes y con distinta intensidad.

El pronostico del tiempo

En tanto, según un informe del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, existe una probabilidad superior al 90% de que el actual evento evolucione hacia una intensidad “muy fuerte”, considerando que buena parte del territorio bonaerense ya cuenta con una elevada acumulación de agua en los suelos.

Hace unos meses se declaró el fenómeno de El Niño, y en un nuevo informe de la NOAA, vemos su intensificación



En este post te mostramos cómo se comportaron las lluvias y las temperaturas en Argentina durante los eventos Niño y qué patrones se observaronhttps://t.co/P7LbT24elT pic.twitter.com/2vxobLiOPo — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 15, 2026

La ONU confirmó que El Niño será el más fuerte que se haya registrado

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó lo que desde hace meses vienen advirtiendo meteorólogos de todo el mundo: primero, que El Niño será extremadamente fuerte y, segundo, que alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán, al menos, hasta febrero de 2027.

“El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo”, afirmó la agencia meteorológica de las Naciones Unidas en un comunicado publicado hoy por la madrugada.

Celeste Saulo, nueva secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial

En una rueda de prensa posterior, la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, enfatizó que el actual episodio “podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo” hace cuatro décadas. Aunque no es causado por el cambio climático, los científicos esperan que El Niño agrave las temperaturas de un planeta, al tiempo que intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.

La OMM señaló que existe una “probabilidad extraordinariamente alta, cercana al 100%”, de que el episodio actual se mantenga hasta febrero.

Advertencia climática de la ONU

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que será inevitable que el planeta supere los 1,5°C de aumento de la temperatura promedio en los próximos años, límite que había sido fijado por el Acuerdo de París en 2015. Así lo declaró el saliente secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a partir del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), “Limiting Overshoot” (Limitar el exceso, en español), publicado el pasado 2 de septiembre.

El informe concluyó que el aumento de la temperatura global está encaminado a superar los 1,5°C en los próximos años. “Las olas de calor extremo de este verano, los incendios forestales y las inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera. Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles”, declaró Guterres en el comunicado oficial, donde también advirtió que todavía es posible actuar frente a esta crisis.

Conferencia en la ONU

Un investigador del Conicet explicó en detalle cómo afectará el fenómeno

En diálogo con LN+, Juan José Neif remarcó las consecuencias del avance del “Súoer Niño en territorio argentino: ”En la zona nuestra, lluvias muy torrenciales, las vamos a tener posiblemente avanzado el verano".

Y en cuanto a la duración explicó: “El niño de 1997-98, duró más de 18 meses. Este niño, venimos haciendo el seguimiento de las temperaturas en base a los datos de la NOA y de la Universidad de Colombia, y tiene la misma evolución”.

"El Nino" sera el mas fuerte que se haya registrado

El mapa del SMN que divide a la Argentina esta primavera

Un verdor desciende desde el noreste y cubre 17 provincias de la Argentina. Aquel color significa, de acuerdo con el código del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mayores probabilidades de lluvias para los próximos tres meses. Es un diagnóstico coincidente con la presencia del Súper Niño que, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos, podría tener su mayor intensidad en octubre.

El informe trimestral del SMN prevé una mayor probabilidad de lluvias más fuertes de lo normal —más del 55%— en las provincias de Misiones y Corrientes en su totalidad, y en partes de Formosa, Chaco y Santa Fe. Cabe señalar que hoy hay alerta naranja en Misiones y parte de Chaco, y amarilla en Corrientes por tormentas. Son las zonas más sensibles del país en términos de precipitaciones porque allí no solo se esperan mayores anomalías, sino que también es donde más llueve de forma convencional.

En segunda instancia, las provincias con mayor anomalía de precipitaciones son Mendoza y San Juan. Aquella zona es conocida porque, más que llover, nieva, y esto podría significar un alivio para una emergencia hídrica prolongada que la región de Cuyo experimenta desde hace diez años.

Se esperan precipitaciones más intensas para el inicio de la primavera 2026 en casi toda la Argentina SMN

El impacto del cambio climático

Si bien este fenómeno impacta de manera diferente cada año, el de este año y el del próximo impactará de manera más intensa, debido a las “condiciones de un calentamiento global exacerbado con olas de calor marinas acusadas en el Pacífico y otras aguas del planeta”, según informaron del sitio especializado Meteored.

Al comparar las consecuencias de este fenómeno en el mes de octubre, con años anteriores, las deiferencias son notorias, ya que su desarollo se encuentra en un entorno más cálido.

El Niño impactará hasta los últimos meses del año BCR

Un geólogo explicó en detalle el impacto del fenómeno en la Argentina

En diálogo con LN+, el geólogo Federico Isla sostuvo: “El niño ya está llegando, ya tenemos crecidas en el Iguazú, en las cataratas, tenemos inundaciones del río Uruguay”.

“Nosotros hemos tenido Niños, que normalmente ocurren o se definen en diciembre, que han alcanzado inundaciones en Santa Fe, que fue todo el Paraná en 1982, en 1987 y el último Niño del año 2024, pero que no afectó tanto a Argentina”, sumó el especialista.

Para explicar el desarollo del fenómeno detalló sobre el fenómeno: “Es una gran cantidad de humedad que se transporta en el Pacífico de oeste a este. Eso impacta en todas las cuencas cordilleras de Ecuador, Perú, Chile, pero también alimentan todos los ríos que Bajan de la cordillera, son ríos que recorren prácticamente toda Sudamérica”.

En la misma línea subrayó sobre su impactó: “Lo que puede haber acá son grandes inundaciones que bajen por el Paraná y puedan bloquear gran parte de lo que es el delta entrerriano y pueda haber camalotes que tapen los accesos de los puertos deportivos de Buenos Aires y todo el Gran Buenos Aires”.

Los oceanos alcanzan temperaturas record

Las proyecciones del INTA

Frente a las estimaciones climáticas que anticipan un escenario marcado por un elevado régimen de lluvias y altas temperaturas, los expertos del INTA actualizaron el panorama agroclimático, al tiempo que brindaron una serie de recomendaciones técnicas para anticiparse al fenómeno con pautas de manejo eficientes.

En este contexto, se organizó una charla técnica en la Sociedad Rural de Azul sobre “El Niño, proyecciones climáticas para la campaña 2026-27 y recomendaciones de manejo para productores”. Del evento participaron Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, y Martín Tuculet, integrante del Consejo Directivo Nacional por Aacrea, entre otras autoridades presentes en la jornada.

El Niño provoca aguas inusualmente cálidas en la superficie del océano Pacífico tropical oriental y central NOAA

“El Niño impacta de manera diferente en los distintos continentes y regiones”

Durante la jornada, expusieron Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN); Mariano Cicchino, jefe del INTA Chascomús; y Lucas Vagnoni, coordinador de Investigaciones y Desarrollo INTA Cuenca del Salado.

Según Mercuri, “se está desarrollando el fenómeno climático Niño que, acorde a la proyección más reciente, tendría una intensidad de moderado a fuerte y un desarrollo hasta al menos finales del verano de 2027”.

En este punto, aclaró que el impacto de El Niño no es uniforme a escala global y depende de la dinámica de los océanos y de cómo evolucionan las condiciones en cada región. “El Niño impacta de manera diferente en los distintos continentes y regiones porque no todos los océanos se calientan de manera simultánea”, detalló.

Científicos registran la temperatura más alta del mar: “El cambio climático se combina con un potente fenómeno de El Niño”

Los océanos registraron una temperatura promedio de la superficie de los mares del mundo de 21,1 °C, en los últimos días, una cifra que supera ligeramente los 21,09°C que se registraron en los primeros meses del 2024 y se encuentra muy por encima del promedio para esta época del año.

En este contexto, la doctora Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus, sostuvo: “El Niño está aportando calor al sistema, pero lo hace sumándose a décadas de calentamiento provocado por el ser humano”. “Este récord es otra señal clara de que el océano está sometido a un estrés cada vez más grande”, agregó la especialista.

Debido al calentamiento de los mares, se pueden registrar consecuencias trascendentales, como el avance de fenómenos meteorológicos, aumento del nivel del mar y la vida marina puede verse afectada.

Atardecer en Claromecó. Paula Teller

Un analista internacional explicó en detalle por qué el fenómeno del “Súper Niño” está “causando estragos” y lo que se viene

En los últimos días, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó una advertencia urgente sobre la evolución del fenómeno de “El Niño”, una etapa de tiempo mucho más dinámico y cambiante, que se extenderá desde los primeros días de agosto hasta el mes de octubre. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto profundizó en LN+ en el impacto de este fenómeno a nivel global.

ONU: "El nino esta causando estragos"

“Ayer hizo declaraciones el secretario general de las Naciones Unidas sobre lo que viene con ´El niño´ y el cambio climático, que era un tema que no habíamos tocado”, remarcó el especialista y enseguida contextualizó sobre la sequía en Europa, los incendios forestales. “En Hungría, cerraron una central nuclear que abastece a Budapest, casi la totalidad de la energía”, subrayó en la misma línea.

En cuanto al impacto en otros países, Repetto subrayó: “Hay varios países ahora sin o con poca luz, Rumania, Georgia, la verdad que es una situación muy compleja, los especialistas dirán a cada parte del mundo cómo va a afectar, cómo le toca”.