“Los cambios se vieron en Aprender”, justificó el Gobierno tras la fuerte caída en las pruebas PISA

Los resultados de las pruebas PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de la Argentina en matemática, lectura y ciencias respecto de las evaluaciones de 2022 y 2018. Tras conocerse los datos, desde el Gobierno atribuyeron el desempeño a las trayectorias educativas acumuladas durante los 12 años de escolaridad de los estudiantes evaluados y responsabilizaron a las administraciones anteriores.

“En definitiva, es consecuencia del gobierno anterior, de gobiernos anteriores. Se tomó en 2025 y había solo un año y medio de este gobierno, y los cambios que se metieron ese año y medio se vieron reflejados en las pruebas Aprender”, expresaron desde el Ministerio de Capital Humano ante la consulta de LA NACION.

Como antecedente, las pruebas Aprender 2025 mostraron una mejora respecto de la evaluación de 2023 en Lengua y Matemática. A diferencia de PISA, que evalúa a jóvenes de 15 años, Aprender se realizó de manera censal en noviembre de 2025 entre estudiantes de sexto grado de primaria de todo el país. Participaron 19.414 escuelas, equivalentes al 95% de los establecimientos previstos, y respondieron 631.366 alumnos, el 84% de la matrícula contemplada. Según el informe nacional, fue el mayor nivel de participación desde que Aprender comenzó a aplicarse con este formato, en 2016.

En Lengua, el 76,9% de los estudiantes alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado: el 44,1% se ubicó en el nivel satisfactorio y el 32,8%, en el avanzado. El 18,2% obtuvo un desempeño básico y el 4,9% quedó por debajo del nivel básico, el porcentaje más bajo registrado desde el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) de 2013. En Matemática, el 55% alcanzó niveles satisfactorio o avanzado, mientras que el 24,8% obtuvo un desempeño básico y el 20,2% permaneció por debajo del nivel básico.

Los estudiantes evaluados habían comenzado primer grado en 2020, durante la pandemia de Covid-19, por lo que atravesaron los primeros años de escolaridad con interrupciones de la presencialidad y completaron la primaria durante el proceso de recuperación de las clases presenciales. El propio informe del Ministerio de Capital Humano señaló que esa trayectoria constituye un elemento relevante para interpretar los resultados, aunque aclaró que los desempeños observados no pueden atribuirse a una única política educativa ni a un solo factor.

La mirada de las PISA

La posición también quedó plasmada en un comunicado oficial difundido luego de conocerse los resultados. Allí, Capital Humano sostuvo que PISA 2025 refleja los aprendizajes acumulados durante 12 años de escolaridad y contempla el recorrido de estudiantes que comenzaron su trayectoria en 2013.

El Ministerio señaló que, “como consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores”, se registró una caída de los aprendizajes en ciencias, lectura y matemática, y calificó como “crítica” la situación de los aprendizajes en el país.

Los puntajes promedio de la Argentina disminuyeron en comparación con las evaluaciones de 2022 y 2018 en las tres áreas. En términos generales, el país se ubicó en el bloque medio-bajo de América Latina: por detrás de Uruguay, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Brasil y Perú, y por delante de El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Guatemala.

En matemática, solo el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel básico de competencia, frente al 65% promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 76% quedó por debajo de ese umbral, una proporción que había sido del 73% en 2022 y del 69% en 2018. La Argentina obtuvo 367 puntos, frente a los 378 de la edición anterior, y quedó en el puesto 75 entre los 91 participantes y en el octavo lugar entre los 13 países latinoamericanos incluidos en la evaluación.

La caída también se registró en las otras dos áreas. En ciencias, el 41% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel 2 o superior, frente al 74% promedio de la OCDE. Ese nivel constituye el umbral mínimo necesario para reconocer explicaciones científicas correctas ante fenómenos familiares. En lectura, el 40% superó el nivel 2, por lo que el 60% no alcanzó las competencias mínimas para identificar la idea principal de un texto de extensión moderada. La Argentina obtuvo 389 puntos en esa área, frente a los 401 de 2022.

En los niveles más altos de desempeño, casi ningún estudiante argentino logró ubicarse en los niveles 5 y 6 en matemática, mientras que en ciencias y lectura la proporción llegó al 1%. A su vez, el 7,8% de los jóvenes de 15 años alcanzó el umbral mínimo en las tres materias y se mostró comprometido con la evaluación.

Los resultados argentinos se inscriben en una tendencia mundial de caída y estancamiento. Según el comunicado de Capital Humano, son los más bajos desde la primera edición del programa impulsado por la OCDE, en 2000. La cartera señaló que la caída y el estancamiento se verifican en gran parte de América Latina y que, en el caso argentino, “el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo”.

En lectura, la OCDE identificó además el fenómeno de los denominados “lectores apresurados”. Según el comunicado oficial, se trata de estudiantes que responden en forma rápida e incorrecta, una conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025. El Ministerio agregó que los países con mayores caídas en lectura también registraron retrocesos en las demás áreas.

El documento de Capital Humano señala, sin embargo, que esa tendencia mundial “no explica por sí sola la magnitud de la caída en Argentina”. A continuación, responsabiliza de manera explícita a los gobiernos kirchneristas. “Aquí se suma una responsabilidad concreta: el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”, sostiene el comunicado.

El Ministerio también señaló que, frente a lo que definió como un “problema estructural”, implementa dos políticas de alcance federal: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática.