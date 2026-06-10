Uno de los protagonistas de la pelea en el Concejo Deliberante de Mar del Plata es policía bonaerense y podría ser exonerado

Los incidentes del lunes que obligaron a suspender una reunión de la Comisión de Movilidad y Transporte del Concejo Deliberante de General Pueyrredón siguen generando repercusiones. Entre quienes participaron del enfrentamiento se encuentra Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos y referente de los choferes de aplicaciones de transporte. Además de su rol como representante del sector, Setzes forma parte de la Policía bonaerense.

Así fue el violento intercambio de golpes de puño e insultos entre taxistas y choferes de aplicaciones. captura de video

Actualmente, Setzes se encuentra desafectado de funciones desde fines del año pasado. Su exposición pública como representante de los conductores de aplicaciones ya había derivado en actuaciones administrativas dentro de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tras la difusión de las imágenes de los incidentes ocurridos en el Concejo Deliberante costero, su situación podría volver a ser evaluada dentro de la fuerza e incluso derivar en una eventual exoneración.

La pelea se produjo durante una reunión de trabajo convocada para analizar un proyecto que busca modificar la situación de las aplicaciones de transporte en el partido de General Pueyrredón. El encuentro terminó en medio de golpes, empujones y lanzamiento de objetos, una situación que obligó a las autoridades a suspender la actividad hasta nuevo aviso.

La discusión reunía a representantes de plataformas digitales que reclaman una regulación de la actividad y a referentes de taxistas y remiseros que rechazan cualquier avance en ese sentido. El eje del debate era una iniciativa que busca dejar atrás la prohibición expresa que rige desde 2019 para aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi.

Ese año, durante la gestión del entonces intendente Carlos Fernando Arroyo, fue promulgada la ordenanza 23.928, que prohíbe el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales sin habilitación municipal. La medida fue impulsada en medio de una fuerte protesta del sector de taxis y remises y estuvo acompañada por controles, secuestro de vehículos y sanciones para quienes desarrollaban la actividad.

La propuesta actualmente en estudio apunta a abrir una instancia de regulación para una actividad que, pese a la prohibición, continúa funcionando en el distrito. El proyecto fue presentado por el concejal Guido García, presidente de la comisión donde se produjo el enfrentamiento.

De acuerdo con el impulsor de la iniciativa, el proyecto apunta a dar respuesta a una actividad que involucra a unos 5000 conductores en General Pueyrredón. La propuesta contempla requisitos para los choferes y obligaciones para las empresas que operan las plataformas digitales.

Los incidentes comenzaron mientras Setzes exponía ante los concejales. De acuerdo con la reconstrucción de lo ocurrido, desde uno de los sectores ubicados en el recinto comenzaron los cuestionamientos, los gritos y las interrupciones.

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Posteriormente, en declaraciones a La Cielo FM 103.5, el dirigente relató su versión de los hechos. “Empezaron los abucheos, silbidos, me interrumpieron y no me dejaron continuar”, afirmó. Según explicó, la situación terminó de desbordarse luego de un episodio que involucró a otro integrante de su sector. “A un compañero le escupen la cara, lo amenazan y ahí comienza la trifulca”, sostuvo.

La tensión escaló rápidamente. Lo que comenzó como un intercambio verbal derivó en empujones y golpes entre los presentes. También fueron arrojados pocillos de café en medio del recinto mientras concejales y trabajadores del cuerpo deliberativo intentaban recuperar el orden.

En medio del descontrol, Setzes se acercó al sector donde se desarrollaba la discusión y la situación continuó agravándose. Finalmente, ante la imposibilidad de retomar el debate, las autoridades resolvieron suspender la reunión.

En los días posteriores al incidente, el referente de los conductores de aplicaciones había defendido públicamente la necesidad de avanzar con una regulación para la actividad. Durante una entrevista en LN+, cuestionó la vigencia de una normativa que prohíbe el servicio, aunque no contempla una vía para obtener una habilitación.

“Acá rige una ordenanza municipal promulgada en 2019 por el intendente en ese entonces, Fernando Arroyo, quien promulgó una ordenanza que prohíbe el uso de transporte de pasajeros mediante plataformas sin habilitación municipal. Resulta inconstitucional prohibir una actividad que no contempla una vía de habilitación. No tenemos la posibilidad de estar habilitados y, no obstante, sí promulgaron una ordenanza que prohíbe la actividad”, expresó.