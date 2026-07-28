A un conductor le hicieron un test de alcoholemia y superó el máximo de medición posible

Un conductor superó el valor máximo del test de alcoholemia durante un control de tránsito del sábado último en la autopista Panamericana. El hombre aseguró que el resultado le iba a “dar bien”, pero el dispositivo registró un nivel superior a los tres gramos por litro de sangre.

El hecho ocurrió a la altura del peaje “Tigre” durante un operativo desplegado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en ambos sentidos de circulación.

El conductor viajaba hacia la localidad de Carapachay en un Toyota Etios blanco cuando agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lo frenaron para la inspección de rutina.

El momento en que el conductor se somete al control vehicular

Instantes antes de soplar, el hombre afirmó estar en condiciones de manejar. “No, igual va a dar, va a dar bien”, dijo en la previa de la prueba. Pero la pantalla del instrumento no devolvió un valor numérico sino tres flechas con orientación ascendente, una indicación que señala que se superó la capacidad de lectura del equipo.

Según las especificaciones del alcoholímetro Dräger Alcotest, homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), estos dispositivos registran marcas de hasta tres gramos por litro de alcohol en sangre. Ante el resultado, los agentes retuvieron el auto y la licencia de conducir del hombre.

Además, en el marco del operativo realizado en la autopista, se inspeccionaron 3.627 autos. En total, las autoridades sancionaron a 102 conductores, de los cuales 85 dieron positivo en la prueba.

Lo que mostró el instrumento tras el control

La ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires

La Ley 15.402 de la provincia de Buenos Aires establece la tolerancia cero de alcohol al volante para cualquier persona. La norma dispone la retención de la licencia e inhabilitaciones para manejar que van de los tres a los 18 meses, de acuerdo con la escala del nivel de alcohol detectado en sangre.

Además, la legislación declara obligatorios los controles de alcoholemia, penaliza la negativa a realizar la prueba con el plazo máximo de inhabilitación (18 meses) e impone la realización de cursos de educación vial.

Por otra parte, se creó un fondo fiduciario específico para financiar insumos, equipamiento de medición y operativos de fiscalización en todos los municipios bonaerenses.

Documentación requerida en los controles: