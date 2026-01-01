Manejaba con 2.20 de alcohol en sangre y tuvo que dejar su auto en el control de tránsito en vivo

Las cámaras de LN+ registraron una escena impactante durante los controles de alcoholemia realizados en la Ciudad de Buenos Aires en la mañana del 1° de enero de 2026. En pleno operativo por Año Nuevo, un conductor arrojó 2,20 gramos de alcohol en sangre, una cifra extremadamente alta que se convirtió en la más elevada de toda la jornada y que quedó expuesta en vivo ante miles de televidentes.

El episodio ocurrió mientras el canal realizaba una cobertura habitual sobre los controles de tránsito. La cronista explicaba el procedimiento cuando el conductor fue sometido a una segunda prueba. “En este momento le están haciendo el test con la pipeta. Este es el segundo control que les hacen”, relató Lola Echart frente a cámara, mientras se enfocaba el vehículo y a su dueño, que ya había dado positivo en el primer intento.

Lo que parecía una situación más dentro del operativo tomó un giro inesperado cuando el agente de tránsito dio a conocer el resultado final. “Aparentemente dio 2,20. ¡Es impresionante! Además, tengamos en cuenta que este es uno de los conductores de la jornada de hoy que más alto dio el porcentaje de alcohol en sangre”, informó Echart.

Así era sometido a un test de alcoholemia, el conductor más ebrio de la jornada (Foto: LN+)

Ante ese resultado, las autoridades actuaron de inmediato, ya que el máximo permitido es 0,50 de alcohol en sangre. El conductor fue obligado a descender del auto y abandonar el vehículo en el lugar, ya que no estaba en condiciones de continuar manejando.

¿Qué dice la ley ante un caso como este?

Según la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, las sanciones varían de acuerdo al nivel de alcohol en sangre y al tipo de conductor. De acuerdo con la información oficial, se debe abrir un Acta de Comprobación ( Art. 5.4.4 de la Ley N°2.148) en los siguientes casos:

Conductores particulares: si se conduce con un dosaje alcohol en sangre superior a 0.50 e inferior a 1.0 gramo por litro.

gramo por litro. Motociclistas: si se conduce con un dosaje superior a 0.20 e inferior a 1.0 gramo por litro.

gramo por litro. Conductores de transporte de pasajeros, menores y/o carga, y conductores principiantes: si se conduce con un dosaje superior a 0.0 e inferior a 1.0 gramo por litro.

Los límites del alcohol en sangre para los distintos conductores en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: buenosaires.gob)

En todos los casos en que se superan los límites permitidos, se procede a la retención de la licencia de conducir y al traslado del vehículo, tal como ocurrió con este conductor, cuyo nivel de alcohol duplicó ampliamente el umbral que configura una contravención grave.