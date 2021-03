Vacunación: Fernán Quirós volvió a pedir disculpas y le exigió a Pami tener los centros en condiciones

Tras el escándalo de ayer por el amontonamiento de personas mayores afuera del Luna Park, a la espera de ser vacunada contra el coronavirus, el ministro de Salud, Fernán Quirós, reiteró el pedido de disculpas para los afectados. También se refirió a la posibilidad de que el PAMI participe del proceso con sus afiliados. “Los efectores que decidan vacunar tienen que tener los vacunatorios en las condiciones adecuadas y con un denominador poblacional de la que se va a hacer cargo. Venimos llevando adelante reuniones técnicas con esa obra social para trabajar en los lugares y en el padrón”.

Durante su habitual conferencia de prensa, el titular de la cartera sanitaria porteña volvió a pedir perdón porque los adultos mayores “han pasado un momento incómodo y doloroso”. Para intentar revertir la situación, la Ciudad puso a disposición nuevos centros de vacunación y se reasignaron algunos turnos desde el Luna Park hacia otros destinos. ientras que ayer se habían asignado 2100 turnos para el Luna Park, con la redistribución que se hizo luego de que hubiera fallas en la organización hoy se inocularán en ese estadio mítico 1320 personas, indicaron fuentes oficiales a LA NACIÓN.

Continúa la vacunación en el Luna Park LA NACION

“Ayer falló el entorno de la llegada anticipada o de los acompañamientos, no se calculó bien ese número de personas y se produjo esa aglomeración. El centro estaba bien organizado, pero se excedió la capacidad tanto en los sitios de espera afuera, alrededor de los puntos de vacunación, como en las esperas previas”, sumó el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, en radio La Red.

Cómo quedaron asignados los turnos

-La Rural: 1464.

-Luna Park: 1320.

-San Lorenzo: 896.

-Boca: 288.

-Club Italiano: 504.

-Ferro: 360.

-Centro Islámico: 648.

-Oscoema: 504.

Distribución de las vacunas

Quirós no dejó de pasar la oportunidad de insistir en que la distribución de las vacunas debería estar orientada según la proporción de los grupos específicos considerados para las primeras aplicaciones de vacunas y no según la densidad poblacional en general. “Si bien es cierto que la Ciudad recibió una pequeña cuota mayor que el resto de los distritos, no soluciona nada porque la proporción de médicos y grupos específicos que hay. El secreto es darle a todos los ciudadanos la misma posibilidad de acceso”, dijo el funcionario.

Desde la Ciudad indicaron que hay 204 mil adultos mayores de ochenta años. Hasta la semana pasada se habían aplicado 40 mil dosis y 71 mil empadronados esperaban su turno. Battistella explicó que de esos 71 mil ahora vamos a vacunar a 21 mil. “Todavía nos quedan los 50 mil que tenemos empadronados y parte de los que están en cobertura de la seguridad social, que también son cerca de 50 mil”, agregó.

Vacunación para los docentes

Desde hoy al mediodía, la Ciudad comienza a vacunar también a los docentes porteños. Se asignan 20 turnos cada 15 minutos. Solo durante el primer día en que se abrió la inscripción se anotaron 25.000 docentes y directivos de las escuelas. En una primera tanda, se podrán aplicar 16.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, indicó esta mañana Quirós. Gran parte de ese lote de vacunas que se utilizan para menores de 60 años se inoculó a trabajadores de la salud de ese rango etario.

Turnos en centros de vacunación a docentes

-Usina del Arte: 320

-Club Atlanta: 320

-Centro Cultural Recoleta: 320

-Racing Villa del Parque: 320

Radiografía de la pandemia en la ciudad

Total de casos: 237.927

Altas: 207.995

Fallecidos: 6936

Registro de las últimas 24 horas: 858 nuevos infectados y 21 decesos

