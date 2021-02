Vacunación. Problemas para reservar un turno para los mayores de 80 en la Ciudad

Hace pocos minutos, a las 14, se abrió la posibilidad de reservar un turno para vacunar contra el coronavirus a los mayores de 80 que residan en la Ciudad. La web para reservar un horario y lugar para recibir la primera dosis de la Sputnik-V, es la siguiente: www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19. Sin embargo, por el momento el sitio colapsó por la cantidad de usuarios que quisieron ingresar de forma simultánea

“Estoy tratando de entrar a la web pero se traba, se cae el sitio, también llamamos al 147 y están todas las líneas colapsadas”, dice Michelle Levin, de 29 años, que intenta sacar un turno para su abuelo.

Problemas en el sitio para reservar turno para vacunar a los mayores de 80 en la Ciudad

“Empecé a las 14 llamando al 147 y metiéndome en la página de internet. El 147 da ocupado y en la página llego hasta donde dice que tengo que elegir por fecha, lugar o disponibilidad. Yo calculo que está colapsado, como sucede siempre que se abren estas convocatorias”, describe Martha Chiesa, de 86 años, que mientras habla con LA NACION reinicia una y otra vez a página del gobierno porteño.

“Yo calculo que, si no es hoy, será más tarde, en algún momento conseguiré turno, es cuestión de tener paciencia. Esta tarde no tengo nada que hacer, así que me dedicaré a llamar hasta que me pueda comunicar. Muchas veces ocurre lo mismo con otros turnos médicos en donde uno se pasa media hora para conseguirlos”, agrega Chiesa.

“Tener paciencia”

“Lo que pasa es que hay una demanda tal sobre el sistema que, aun habiendo cuadriplicado nuestra capacidad de servidores en comparación con la inscripción para los médicos, el sitio colapsó. Solo para tener una comparación, con el sistema de inscripción para los chicos en la escuela, entraron 5000 por minuto, ahora entraron 76.000. Hasta que no baje la demanda, es difícil que vuelva a funcionar. Sin embargo, sí estamos dando turno por el 147, tenemos casi 300 operadores que dan turnos normalmente pero hay que tener paciencia porque no hay tantos operadores como llamadas”, explica Fernando Benegas. secretario de Innovación y Transformación Digital en gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Hay 150.000 residentes porteños que, por su edad, entran en esta nueva etapa de la campaña de vacunación. Los que residan en geriátricos, que se estima que son unos 17.000, recibirán la inmunización en la institución, ya que ocho móviles dedicados a inmunizar se acercarán a los hogares.

Problemas para reservar un turno para vacunar a los mayores de 80 en la Ciudad

Si bien se iban a entregar 5000 turnos por jornada para las 29 postas habilitadas en los barrios, como clubes, parques, asociaciones civiles, centros culturales y hasta la Usina del Arte, ahora los mayores de 80 podrán seguir inscribiéndose y quedarán empadronados.

En todos los casos, desde la semana próxima, recibirán la primera de dos dosis. Se les entregará un certificado, en el que constará, también, qué producto se aplicó. En principio, de acuerdo con la disponibilidad de las vacunas, en la Capital se continuará aplicando con la Sputnik V la inmunización del personal de los hospitales y el sistema privado y, la Covishield, de AstraZeneca, se destinaría a las aplicaciones externas a los centros de salud.