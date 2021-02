Coronavirus: la Ciudad asignará 5000 turnos por día para vacunar a mayores de 80 años

Mañana a las 14, la Ciudad habilitará los turnos on line y por la línea 147 para la vacunación contra el Covid-19 de los mayores de 80 años que arrancará el lunes próximo. Se entregarán 5000 turnos por día para las 29 postas habilitadas en los barrios, como clubes, parques, asociaciones civiles, centros culturales y hasta la Usina del Arte.

Hay 150.000 residentes porteños que, por su edad, entran en esta nueva etapa de la campaña de vacunación. Pero no todos tendrán que sacar un turno a través de www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19. Los que residan en geriátricos, que se estima que son unos 17.000, recibirán la vacuna en la institución. En ocho móviles, los vacunadores se acercarán a los hogares.

En todos los casos, desde la semana próxima, recibirán la primera de dos dosis. Se les entregará un certificado, en el que constará, también, qué producto se aplicó. En principio, de acuerdo con la disponibilidad de las vacunas, en la ciudad se continuará con la Sputnik V la inmunización del personal de los hospitales y el sistema privado y, la Covishield, de AstraZeneca, se destinaría a las aplicaciones externas a los centros de salud.

¿Por qué? La facilidad de conservación en frío y la logística. Para el uso en los puntos de vacunación o el transporte a los geriátricos es más segura y reduce las complicaciones la dosis que se tienen que conservar a entre 2º C y 8º C en heladeras comunes, sin la instalación de freezers, como demanda el producto desarrollado en Rusia (-17º C).

“Es más práctica y más fácil de conservar. Con un frasco podemos vacunar a 10 personas. Esta es una buena noticia para los vacunatorios comunitarios. Es más simple también para ir con las unidades móviles a los geriátricos”, dijo Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud porteño.

Para recibir la segunda dosis, habrá que sacar turno de acuerdo con el intervalo que se indique al momento de recibir la primera o cuando así se convoque. Mientras que para la Sputnik V ese período está siendo de 21 días, se espera la definición del Ministerio de Salud de la Nación para la Covishield. La Organización Mundial de la Salud aconsejó recientemente para el producto de AstraZeneca un intervalo de entre 4 y 12 semanas, con este último período como el que permite lograr una mejor respuesta inmunológica.

Requisitos

El día y en el horario asignado, los mayores tendrán que concurrir al vacunatorio con el documento de identidad. Ahí, se les hará algunas preguntas sobre el estado de salud general y si tiene o tuvo síntomas recientes sospechosos de Covid-19, entre otras. Entonces, se aplicará la inyección en el brazo, por vía intramuscular.

“En general, no hay necesidad específica de que hagan una consulta médica previa. No hay contraindicaciones contundentes para estas vacunas. En una ecuación riesgo-beneficio, es mucho mayor el beneficio de vacunar a las personas consideradas de riesgo en este contexto”, explicó Ferrante. “En la práctica, no hay un criterio de exclusión a priori.”

Con la primera etapa de la campaña de vacunación, que alcanza al personal de la salud, incluidos los mayores de 60 y aquellos con afecciones crónicas, el funcionario dijo que no observaron eventos adversos más allá de los esperados, como dolor en el sitio de la aplicación, malestar general y muscular, cefalea y hasta fiebre.

Aclaró, además, que tampoco se necesita una preparación especial para recibir la vacuna ni se solicita una orden médica. “En situación de pandemia, con la información disponible, no es necesario que los mayores tengan la complicación adicional de tener que sacar turnos para ir al médico. Si lo tienen que hacer por sus controles de rutina, que lo hagan y conversen con sus médicos. Pero, para recibir la vacuna, no se requiere un chequeo, estudio ni medicación previa a modo de preparación. Tampoco hay que suspender tratamientos o medicamentos para ir a vacunarse”, detalló.

Florencia Perazzo, oncóloga clínica de Cemic y expresidenta de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, aconsejó que “todo aquel que fue o es paciente oncológico, ya sea que están en control o, por ejemplo, que están siendo tratadas por cáncer mamario con hormonoterapia, tiene que vacunarse contra Covid-19. Pero en el caso de los pacientes que están en tratamiento por enfermedad activa deberían hablar con su médico tratante sobre cuál es el momento más indicado para darse la vacuna”.

Protocolo

En los vacunatorios, tras la aplicación, habrá que esperar 30 minutos en observación. En el caso de aparición de dolor en el sitio de punción, mialgias o fiebre, similar a un síndrome pseudogripal, en los días siguientes de la vacunación, desde el Ministerio de Salud porteño recomiendan consultar al médico de cabecera o concurrir al centro de salud más cercano para un control, sin olvidar mencionar que fueron vacunados.

Además, si aparecen síntomas sospechosos de Covid-19, como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato y el gusto y malestar general, también hay que consultar rápidamente.

