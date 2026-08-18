Vacunas: por primera vez, abren los registros de cobertura y distribución en tiempo real de todo el país

A partir de hoy será de libre acceso el Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación, que suma en tiempo real no solo el detalle pormenorizado de las 16 vacunas del calendario nacional, sino también un elemento nuevo que, según aseguraron los voceros de la cartera sanitaria, no está disponible en ningún otro país del mundo: la distribución de esas vacunas, que es responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, y el suministro efectivo, dependiente de los mecanismos que arbitre cada provincia.

El nuevo dispositivo, llamado Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas, busca transparentar cada etapa del proceso que —para ser exitoso— debe culminar con ese pinchazo protector en el brazo de quien necesita recibir cada vacuna. “El objetivo del Ministerio es que todo lo que se hace sea público. También la distribución, para que cada jurisdicción alcance la cobertura que corresponde”, informaron.

El mapa de distribuciones de 2025

La información que consigna la distribución de esas dosis se toma de los registros oficiales del Sistema de Gestión de Stock del Ministerio (SMIS). Cada jurisdicción tiene su sistema de captura de datos, pero todos, porque son interoperables, se vuelcan en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac SISA), implementado en 2023. Esa diferencia de tiempos de carga de información de cada provincia puede explicar, advirtieron, algunas demoras en la actualización de los datos.

Por el momento, el tablero y el mapa contienen información del año en curso y de 2025, que podría modificarse porque todavía está habilitada la carga de la población sobre la que debe realizarse la inmunización.

El tablero se actualiza cada semana; la distribución, una vez por mes. Las actualizaciones permiten observar el avance en la evolución de las coberturas de las vacunas sin tener que esperar la publicación de los reportes consolidados una vez terminado el período y conocer en detalle cuántas dosis envía el Ministerio.

Aplicaciones de BGC en cada provincia, según la información del Ministerio de Salud nacional

El tablero permite elegir el año y la vacuna y ofrece el porcentaje de cobertura alcanzado, ya sea en todo el país o en cada jurisdicción. Discrimina entre dosis, edad de los vacunados, la magnitud de la población objetivo (la que se debe alcanzar) y la población cubierta (la que efectivamente ha sido alcanzada) de cada lugar. Hay una escala de colores fácil de interpretar que permite ver los rangos de cobertura e identificar visualmente el estado de las inmunizaciones.

“El tablero muestra lo óptimo en el momento en que se consulta. Por ejemplo, la BCG se aplica al nacer, pero estamos poco después de la mitad del año y falta vacunar a los que no nacieron todavía: la escala se ajustará a medida que se carguen los datos”, explicaron.

En cuanto a la distribución, insistieron en que no existe otro país que la publique y que permita consultar la cantidad, el tipo de vacunas y las dosis efectivamente entregadas. “Argentina lidera la región su sistema nominalizado -aseguraron altas fuentes del Ministerio-. Tenemos respuesta de quiénes, dónde y de qué se vacunaron, son datos de calidad. Si alguna provincia dice ‘no tenemos vacunas’, quedará clara la dinámica. Las vacunas se distribuyen y entregan en uno o dos puntos y, a partir de ahí, se transfiere la responsabilidad a la provincia, que puede tener dificultades para vacunar en zonas más inaccesibles: no es lo mismo hacerlo en la capital jujeña, por ejemplo, que en un pueblito de la Puna. Hemos tomado acciones para acompañar las estrategias que buscan revertir la baja de las coberturas a través de reuniones con los jefes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)”.

Si bien el tablero reúne las inmunizaciones del año pasado y del año en curso, los voceros dijeron que es posible consultar documentos anteriores para comparar las coberturas, aunque esos datos no están incorporados al instrumento de reciente presentación oficial. En junio de cada año, las provincias programan la entrega de las vacunas para el año siguiente.

En las cantidades que contiene el tablero también se incluye el stock de vacunas remanentes del año anterior y el llamado factor de pérdida o desperdicio, que ocurre cuando -por ejemplo- un vial tiene 10 dosis y sólo se aplican 6 para aprovechar la oportunidad de inmunización, pero, como ya ha sido abierto, tiene un tiempo límite de reutilización. Ante el brote de alguna enfermedad prevenible mediante vacunación, el nuevo instrumento puesto a disposición de la ciudadanía permitiría determinar si las inmunizaciones fueron efectivamente aplicadas para evitarlo o minimizarlo.

Brechas y deudas

En julio pasado, el Ministerio de Salud informó que las cinco vacunas trazadoras —consideradas inmunizaciones clave: BCG, hepatitis B, neonatal, quíntuple, polio inactivada y neumococo— alcanzaron más del 90% de la cobertura en 2025 y se recuperaron niveles previos a la pandemia. Pero este panorama alentador no coincide con la información difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, que también en julio pasado advirtieron que la Argentina está entre los 8 países de la región que el año pasado no alcanzaron al menos el 90% de cobertura con esquemas esenciales de vacunación.

Cobertura por países de la región de una decena de vacunas esenciales monitoreadas por la OMS y Unicef Gentileza OMS-Unicef

Desde la cartera de Salud, sin embargo, voceros reconocieron que la vacunación que se aplica en las etapas más tempranas de la vida se cumple más porque se recibe en el sanatorio u hospital inmediatamente luego del nacimiento y después la visita al pediatra cada 3 meses facilita la continuación de los esquemas. “Un desafío pendiente —admitieron— es articular entre salud y educación para que se pueda vacunar en las escuelas.” De hecho, existe una brecha especialmente entre los 5 y 11 años, que no completan los esquemas con los refuerzos que realmente hacen efectiva la protección.

El tablero interactivo, que reúne en un mismo espacio los datos de distribución nacional y los resultados de aplicación, permite visualizar brechas en la vacunación que demanden un análisis más profundo e implementar medidas de refuerzo. “Hasta ahora —dijeron los funcionarios—, la información se publicaba, pero de manera aislada y fragmentada; ahora tendremos una visión integrada y territorial de las políticas de inmunización”.

Próximamente, anunciaron, se realizará una encuesta en todo el país que analizará los resultados mediante IA para esclarecer qué aspectos conspiran contra la vacunación, desde la resistencia de algunos padres hasta las dificultades de acceso, que hacen que en el nivel nacional por ejemplo haya una cobertura de casi el 84% para la Triple Viral (sarampión, paperas rubeola) pero algunas provincias -Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa- muestren atraso en su aplicación.

Queda pendiente diseñar, agregaron los voceros, una APP que recuerde a los padres y madres en forma personalizada las vacunas que deben recibir sus niños, niñas y adolescentes; por ahora se cuenta con la notificación que brinda Mi Argentina, acerca de los esquemas según la edad, pero no específicamente para cada adulto responsable de cumplir con la misión de proteger a los integrantes más pequeños de la familia.

Vacunas que se pueden consultar

Las vacunas visualizadas son las correspondientes al CNV (16 en total): BCG, Hepatitis B, Triple Bacteriana Acelular (dTPA), Neumococo conjugada, Quíntuple (pentavalente), Poliomielitis inactivada (IPV), Poliomielitis oral (OPV), Rotavirus, Meningococo, Triple viral (Sarampión, Rubéola, Paperas - SRP), Varicela, Hepatitis A, Virus del Papiloma Humano (VPH) para ambos sexos (F/M), Triple Bacteriana (DPT), Fiebre amarilla y Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

“En salud, contar con información precisa y disponible en tiempo real es fundamental para gestionar mejor. Por eso desarrollamos herramientas que nos permiten monitorear la distribución y las coberturas de vacunación y, ahora, ponemos esos datos a disposición de quien los quiera consultar”, escribió el ministro Mario Lugones.

Y agregó: “Contar con más información significa mejores decisiones, permite detectar brechas y fortalecer las estrategias de vacunación donde más se necesitan. Las vacunas son una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y proteger a los argentinos.”