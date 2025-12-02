Vecinos denuncian desbordes de basura sectorizados aunque el gobierno porteño evita confirmar si aplica sanciones

A principios de agosto último, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunciaba a través de sus redes sociales una nueva medida para controlar el exceso de basura en las calles de la ciudad. “Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, escribió entonces.

La instrucción remite al artículo 94 del Código Contravencional, que prevé sanciones de uno a 15 días de trabajos de utilidad pública o entre 81 y 1.217 unidades fijas de multa para quien “manche o ensucie bienes de propiedad pública o privada”.

Desde ese momento, la policía quedó facultada para intervenir ante personas que revuelvan contenedores o generen suciedad en el espacio público.

Residuos acumulados y contenedores desbordados en Jerónimo Salguero al 3061

Tres meses después, un funcionario del gobierno porteño evitó confirmar si hubo multas efectivas. Y subrayó: “No es el objetivo central; es una decisión política de trabajar junto a la fuerza de seguridad. La policía no puede estar mirando eso, pero si agarra in fraganti a una persona actúa en consecuencia”.

Para que una multa pueda labrarse, recordó, es necesario identificar al infractor con nombre, domicilio y documento, algo difícil cuando se trata de personas en situación de calle o de recicladores informales. Consultado sobre un protocolo específico para esas situaciones, respondió que se trata de un tema “complejo” y sostuvo que la medida “funciona más como disuasión que como sanción, desalentar la conducta”.

Reforzó, además, el enfoque no punitivo: “Uno no le va a cobrar multas a un indigente. Es explicarle que no lo haga más. Mucha gente está buscando comida y también hay temas de salud mental y adicciones”.

En recorridas realizadas entre el miércoles y hoy por Recoleta, Caballito y el microcentro se observaron escenarios contrapuestos: cuadras con contenedores saturados, bolsas abiertas y residuos esparcidos en el suelo, y otras sin desbordes ni basura alrededor. El problema continúa siendo sectorizado y sostenido en el tiempo, tanto a nivel de barrios como de tramos puntuales de cada calle.

Residuos acumulados junto a los contenedores en Castex 3399, a las 21

Entre los testimonios vecinales, Damián Larrosa, encargado de un edificio sobre la calle Billinghurst, a metros del Parque Las Heras, describió la situación: “Hay mucha basura tirada. Hay bolsas afuera rotas porque el contenedor está siempre lleno. No vi gente revolviendo adentro, pero sí la basura que queda afuera por falta de espacio”. Aunque la zona tiene presencia policial, aseguró: “Nunca vi esa situación de hacer limpiar a alguien. Si llegan a sacar bolsas de adentro del contenedor, también las abren”.

A su vez, un vecino de Caballito comentó: “Cuanto más al sur de la Ciudad, más abandono y, por ende, más suciedad. Con algunos matices: me refiero a ciertos lugares como Retiro, Flores o Constitución. Caballito, en general, está bien. Es como todo: quizá hay avenidas más cuidadas y otras calles que no tanto”.

Además, añadió: “En el caso de la villa 1-11-14, que está pegada a la cancha de San Lorenzo, toda esa zona está supersucia y encima no tienen cloacas”.

Romina Taboada, de Barrio Parque, señaló algo similar: “No noté si está más limpio. Sí hay zonas que percibo más sucias. La verdad, no noté mejoras. No noté controles ni presencié ninguna multa”.

Contenedor sobre la calle en Billinghurst, entre Juncal y French, a las 21.30

Desde el gobierno porteño, otra fuente consultada por LA NACION sostuvo que, según las percepciones que reciben de manera cotidiana, “por parte de los vecinos hay una sensación de una ciudad más limpia y ordenada”. Explicó que cuentan con mediciones internas —no públicas— que acompañan esa tendencia, y que la percepción positiva “viene acompañada de una mejora en los servicios”, aunque sin detallar cifras.

Ana María Ruggeri, residente de Recoleta, relató que hace un mes participó de una reunión de la Comuna 2 para plantear un reclamo reiterado: “La gente que se metía en los contenedores dejaba todo tirado en el piso y nadie lo juntaba. Con la lluvia y viento quedaba todo peor, siempre estaba todo sucio”. El problema afectaba el radio que recorre a diario —entre Cerrito y Callao y entre Santa Fe y Avenida del Libertador—. “A la semana se solucionó. No vi multas ni controles, pero fácticamente no hubo más basura en el piso”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que la situación cambia de calle a calle: “Si voy para Alto Palermo caminando por Arenales, cruzando Pueyrredón, eso es un basural. Horrible”. También mencionó las heces de perros como otra queja habitual: “Algunos levantan la suciedad, otros no. Acá es brutal”.

“Caja de resonancia”

El funcionario de la Ciudad consultado sobre la aplicación de la medida explicó por qué no se difunden cifras: planteó que Buenos Aires es “una caja de resonancia” y que las mejoras “suelen pasar desapercibidas”. “Mostramos datos, mostramos mejoras, pero siempre va a haber una foto de un contenedor revuelto que pesa más que todo lo demás. Ni todo es un desastre, ni todo es espectacular”, sostuvo.

Otra fuente agregó: “¿Qué sentido tiene responder sobre una nota que tiene como único objetivo pegarle a la Ciudad?”.

LA NACION no obtuvo respuesta del Ministerio de Seguridad porteño sobre cuántas multas se labraron desde agosto último ni cuántos controles diarios —y en qué zonas— realizan los efectivos de la Policía de la Ciudad.