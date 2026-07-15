Vendieron a un precio récord uno de los Tyrannosaurus rex más completos del mundo, y la transacción despertó críticas

El esqueleto de “Gus”, uno de los Tyrannosaurus rex más grandes y completos descubiertos hasta el momento, fue vendido este martes por US$50,1 millones, durante una subasta organizada por Sotheby’s en Nueva York. La cifra, que tras 10 minutos de ofertas superó ampliamente la valuación inicial de US$30 millones, lo convirtió en el fósil más caro de la historia.

El ejemplar, que vivió hace 67 millones de años, fue descubierto en 2021 en un rancho de Dakota del Sur y fue excavado entre 2021 y 2023. Mide cerca de 12 metros de largo y casi cuatro metros de alto, y conserva una marca de mordedura en el cráneo, junto con otras lesiones atribuidas, en gran medida, a combates.

La subasta se realizó como parte de la denominada “Geek Week” de Sotheby’s, una serie de remates especializados que también incluyó trilobites provenientes de Marruecos, restos de reptiles marinos hallados en Alemania y un nido de dinosaurio encontrado en Montana.

El esqueleto de "Gus" es el más caro jamás vendido Sotheby's

El precio de venta de “Gus” superó el récord que hasta ahora ostentaba Apex, un Stegosaurus vendido por Sotheby’s en 2024 por US$44,6 millones, y también dejó atrás a Stan, un Tyrannosaurus rex subastado por Christie’s en 2020 por US$31,8 millones, que actualmente forma parte del Museo de Historia Natural de Abu Dhabi.

El fósil que acaba de ser subastado fue bautizado en honor a Gary “Gus” Licking, propietario del rancho donde fue hallado. Licking falleció en 2022, poco después de que comenzaran las excavaciones.

Un esqueleto muy completo

Según informó Sotheby’s, el ejemplar conserva 183 elementos óseos fosilizados, además de 30 de las 32 gastralias, como se denomina a las costillas abdominales. El esqueleto representa aproximadamente el 61% del total del animal, aunque concentra entre el 75% y el 80% de la masa ósea, ya que se preservaron las piezas de mayor tamaño.

Entre sus características más destacadas figura un cráneo excepcionalmente conservado, con cerca del 82% de sus huesos, incluidas las seis series dentarias. También conserva una rara pareja de húmeros, una furcula, ambos pies en excelente estado, la pelvis completa y gran parte de su columna vertebral.

La crítica de los paleontólogos

Antes de concretarse la venta, distintos especialistas manifestaron su preocupación por el destino que podría tener el ejemplar. “No es incorrecto reconocer el valor del trabajo y la inversión necesarios para recuperar y preparar estos grandes fósiles —comenta el paleontólogo Simone Maganuco, colaborador del Museo de Historia Natural de Milán—, pero existe el riesgo de que queden fuera del ámbito del estudio científico y de la exhibición pública. Quizás, si los precios fueran más bajos, muchos más museos podrían figurar entre los posibles compradores”.

En el mismo sentido, el paleontólogo Filippo Bertozzo sostuvo: “La subasta podría suponer una gran pérdida científica; esperemos que el comprador done el fósil a una institución pública”.

El ejemplar fue nombrado "Gus" en honor al dueño de las tierras en donde fue encontrado Sotheby's

El investigador agregó que ejemplares únicos como Gus “pueden aportar una enorme cantidad de datos científicos”, pero advirtió que “si se conservan en el domicilio particular” de un comprador privado, pierden parte de ese valor, ya que “las revistas científicas especializadas no aceptan estudios basados en ejemplares que no se encuentren en una institución pública”.

Tras finalizar la subasta, Sotheby’s no informó la identidad del comprador ni el destino que tendrá el fósil. La venta de Gus se suma a una tendencia registrada en los últimos años. Los cinco dinosaurios más caros vendidos en subastas fueron comercializados durante los últimos seis años, reflejando el creciente interés del mercado internacional por este tipo de piezas paleontológicas.

ANSA