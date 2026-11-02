Verano con más lluvias y menos calor: qué prevé el SMN para los próximos tres meses y las provincias donde se sentirá más el Súper Niño

Como pocas veces en los últimos años, mirar el pronóstico antes de elegir dónde pasar las vacaciones de verano podría resultar más relevante de lo habitual. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a reforzar una tendencia que ya había anticipado el mes pasado: gran parte del centro del país se encamina hacia un trimestre más húmedo de lo habitual y, al mismo tiempo, con temperaturas relativamente más bajas que el promedio.

Según el pronóstico climático trimestral para noviembre, diciembre y enero, las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales se concentran en Córdoba, el oeste de Santa Fe, el Litoral, sectores de La Pampa y buena parte de la provincia de Buenos Aires.

El SMN prevé para noviembre, diciembre y enero una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en gran parte del centro del país y temperaturas inferiores a las habituales en varias provincias de la región pampeana SMN

A la vez, el organismo prevé temperaturas inferiores a las habituales en Córdoba, el sudoeste santafesino, el este de San Luis, el este de La Pampa y parte del oeste bonaerense. También señala una menor frecuencia de máximas muy elevadas y una amplitud térmica algo más reducida de lo habitual para la época.

La novedad no es tanto el pronóstico en sí como su persistencia. El informe de octubre ya mostraba prácticamente el mismo patrón: precipitaciones superiores a las normales y temperaturas por debajo de lo habitual en buena parte de la franja central del país. El reporte de noviembre ratifica esa señal.

El dato adquiere relevancia porque llega en medio de un evento de El Niño de intensidad excepcional. Semanas atrás, especialistas y organismos internacionales señalaron que existe una alta probabilidad de que se transforme en uno de los episodios más intensos registrados desde que existen mediciones modernas.

Sin embargo, los especialistas advierten que una tendencia trimestral no implica la ausencia de olas de calor ni de eventos extremos. Los pronósticos estacionales describen comportamientos promedio y no permiten anticipar cuándo ocurrirá una tormenta severa, una ola de calor o una inundación.

El SMN prevé para noviembre, diciembre y enero una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en gran parte del centro del país y temperaturas inferiores a las habituales en varias provincias de la región pampeana SMN

Dónde podría sentirse más

Las probabilidades de lluvias superiores a las normales abarcan gran parte del Litoral y sectores extensos del centro del país. Córdoba aparece entre las provincias con una señal más clara, ya que coincide la previsión de precipitaciones superiores al promedio con temperaturas inferiores a los valores habituales para la época.

En Santa Fe, especialmente en su sector occidental, el pronóstico también apunta en la misma dirección. La provincia integra el grupo de jurisdicciones donde se esperan lluvias por encima de los registros normales y temperaturas algo más bajas que las habituales para el trimestre.

La provincia de Buenos Aires aparece igualmente dentro de la zona donde podrían registrarse precipitaciones superiores a las normales, aunque con diferencias según la región. El oeste provincial muestra una señal más marcada, mientras que hacia el este la tendencia es menos contundente.

La Pampa también se ubica entre las áreas que podrían recibir más lluvias de las habituales durante el trimestre, acompañadas por temperaturas inferiores a los valores normales.

En contraste, el noroeste argentino sigue mostrando una señal menos favorable para las precipitaciones. Tanto el informe actual como el anterior sitúan a varios sectores del NOA en categorías cercanas a condiciones normales o sin una tendencia suficientemente definida como para asignar una probabilidad dominante.

La Patagonia presenta un panorama más heterogéneo. Algunas zonas muestran señales favorables para precipitaciones superiores a las habituales, mientras que en otras regiones predominan condiciones cercanas a la normalidad.