Una de cada tres personas que tramitaron permisos para veranear en la provincia optó por alguna de las 14 localidades que integran el distrito; San Bernardo, al tope

PARTIDO DE LA COSTA.- "Por primera vez en la historia somos el partido con más turistas. La aplicación Cuidar Verano nos permitió tener el dato y la certeza de que es así", dijeron, orgullosos, voceros de la administración del distrito que alberga 14 localidades costeras que, en conjunto, superaron a General Pueyrredon, donde está Mar del Plata; Pinamar y Villa Gesell.

Según los datos oficiales, en lo que va de la temporada, se tramitaron 1.234.706 certificados para que 2.609.633 personas puedan veranear en la provincia. Alrededor de uno de cada tres de esos turistas, 851.382, optaron por alguna de las 14 playas de este partido que incluye, de norte a sur, a San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Costa Chica, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, Pinar del Sol y Costa Esmeralda.

A pesar de no figurar ninguna de estas ciudades entre los cuatro primeros lugares, encabezado por Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Monte Hermoso, en el acumulado por partidos, el de La Costa está en la cima.

San Bernando, uno de los elegidos del verano Fuente: LA NACION - Crédito: Tomas Cuesta

Según datos de la Secretaria de Innovación Pública de la Nación, dentro de sus 14 balnearios, entre el 1° de diciembre y el 20 pasado, el ranking de certificados lo encabezó: San Bernardo, con 134.000 y lo siguieron: Mar del Tuyú (131.000), San Clemente del Tuyú (127.000), Santa Teresita (121.000), Mar de Ajó, (95.000), Las Toninas (81.000); Costa del Este (37.869), La Lucila Del Mar (34.836), Nueva Atlantis (32.765); Costa Esmeralda (19.840), Costa Azul (17.121), Aguas Verdes (16.754); Costa Chica (3060) y Pinar del Sol (144).

"Siempre vamos a Las Toninas, pero esta vez no había lugar así que vinimos a Santa Teresita. En realidad, lugar había, pero no tomaban reservas menores a una semana por lo de la pandemia. Con mi marido, somos los dos trabajadores de la salud y solo pudimos venir tres días. Entonces, llegamos acá", dijo Lilian Blanco, de 59 años, a pocos metros del mar. Contó, además, que eligieron Santa Teresita por la cercanía a Quilmes, donde viven. Y destacó una razón muy preciada en estos tiempos de pandemia: "Vemos, que aquí, los protocolos [sanitarios]se cumplen".

Balnearios familiares

Para los guardavidas de Santa Teresita, esta temporada llegaron un poco menos de turistas que la anterior y esto permitió que se respetaran los protocolos de distancia para evitar los contagios del virus SARS-CoV-2. "Es una temporada completamente marcada por la pandemia. Tenemos los dos grupos, los que se cuidan al extremo y los que no se cuidan nada. Por suerte, al haber bastante espacio, no se cruzan y no hubo ningún altercado", describió el guardavida Diego Cantón. Su colega, Ariel Tardino, enumeró las claves de la convocatoria del distrito: "Son 90 kilómetros de playas los que tenemos en el partido. Son tranquilas y grandes. Además de estar cerquita de Buenos Aires. Con el tema de la pandemia buscan tranquilidad y eso lo tienen acá. Son familieras, pero muy tranquilas".

Mar del Tuyú figura segundo entre los balnearios más visitados de la provincia Fuente: LA NACION - Crédito: Tomas Cuesta

En San Bernardo, la situación es similar. En la playa, anteayer alrededor de las 15, había un grupo de 15 compañeros de colegio y amigos, de entre 17 y 19 años, que llegaron desde Lomas de Zamora para pasar dos semanas como en una suerte de viaje de egresados. Se los veía contentos, mientras descansaban debajo de tres sombrillas, que los resguardaban de los 28°C. "Vinimos acá porque era más barato. No tuvimos nuestro viaje de egresados por la pandemia. Así que alquilamos cuatro casas y nos vinimos a pasar 15 días juntos. Es una forma de reencontrarnos y que sea nuestra fiesta de fin de curso y el viaje que no pudimos hacer. No me preguntes por el último año de colegio porque lloro", explicó Juan Cruz Di Stéfano, de 18 años.

A pesar de la falta de lugares para ir a bailar y el cierre de los bares a la 1, los adolescentes dijeron que se están divirtiendo y que vieron varios grupos de chicos de su edad en el balneario. "Es la primera vez que venimos solos, algunos habían venido antes con sus padres. También vemos más chicos de nuestra edad de lo que pensábamos. No se puede hacer mucho por la pandemia, pero hay bastantes lugares abiertos", indicó el joven.

El hecho de que San Bernardo sea más económica que otras ciudades de la costa, como Mar del Plata, fue uno de los motivos claves para que Camila Márquez y sus tres amigas, de entre 20 y 21 años, la eligieran para pasar tres días. "Salió de último momento el viaje. Una vino el año pasado y nos lo recomendó. Creíamos que iba a haber más chicos. Es más tranquilo, pero, por suerte, nos alojamos en un hostel donde la mayoría son chicos como nosotras", indicó Márquez.

Su amiga, Brisa Galeano, explicó que después de reservar en el lugar recibieron un correo electrónico con todo el protocolo sanitario que debían cumplir. "Por ejemplo, en los espacios comunes no podemos estar todos juntos, más allá de que sean grandes. Siempre con barbijo y en los lugares cerrados no podemos compartir con otros grupos", explicó.

Voceros de la municipalidad explicaron el por qué del boom turístico en estas localidades: "San Bernardo y Santa Teresita son, históricamente las más familiares y concurridas. San Bernardo, además, tiene una oferta teatral que venía creciendo año a año y que la estaba posicionando como una nueva plaza artística, algo que no se pudo continuar este año por la pandemia. En el caso de San Clemente está Mundo Marino y las termas con playas súper amplias. Al tener 96 kilómetros de costa, tenemos mucho espacio y lugar para la distancia que se recomienda".

Y agregaron: "Mar del Tuyú es la localidad cabecera del partido en la zona centro. Después aparecen abajo en el ranking, porque son plazas más pequeñas, Costa del Este y Costa Esmeralda. Ambas son las perlas, no solo de nuestro partido, sino de toda la costa bonaerense. Son las zonas más top", concluyeron las fuentes municipales.

