Vestimenta de León XIV en Luján: quiénes estuvieron detrás de la confección para la misa multitudinaria
El ornamento celeste pertenece a la Basílica y tiene bordada la imagen de la Virgen; lo hicieron las hermanas carmelitas de la ciudad y el Pontífice aceptó llevarlo en su última celebración en el país
El papa León XIV llegó a Luján poco después de las 10 del miércoles y, a las 10.20, dio inicio frente a la Basílica a la última misa de su visita a la Argentina. Para el recorrido había usado la sotana blanca, pero en el altar apareció con una casulla celeste que llevaba bordada en dorado la imagen de la Virgen de Luján, patrona del país. Debajo vistió el alba blanca y completó el conjunto con el palio y la mitra.
La prenda no llegó desde el Vaticano. Es propia del santuario y la confeccionaron las religiosas del Carmelo local, según explicó a LA NACION el padre Máximo Ariel Jurcinovic, de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). “Ese ornamento que usó el Papa estaba hecho por las hermanas carmelitas de Luján”, contó el sacerdote, y agregó que León XIV “accedió a utilizar la ornamentación propia de la Basílica”.
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