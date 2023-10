escuchar

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, localidad ubicada en Neuquén al pie de la Cordillera de los Andes, fue intimado por Vialidad Nacional por haber mostrado en diversos videos que subió a sus redes sociales el mal estado de las rutas de esa región. La Federación de Neuquina de Bomberos Voluntarios le dio su apoyo al rescatista y pidió que se declare la emergencia vial en la provincia.

Lorenzo Lorente, quien fue intimado por el organismo liderado por Gustavo Héctor Arrieta nacional que tiene la responsabilidad de velar por el buen estado y mantenimientos de las rutas en el país, vive en Villa Pehuenia, es bombero voluntario y desde las redes sociales suele denunciar el estado de los caminos nacionales de la zona lindante con Chile, las Ruta Nacional 13, la rutas 11, 23 y 46.

En uno de ellos muestra, por ejemplo, los múltiples pozos que se ven en las rutas y caminos que conectan a Zapala con localidades turísticas de alta montaña como Villa Pehuenia y Moquehue, detalló Cadena 3.

Además, criticó los partes de transitabilidad en las rutas que emite Vialidad y que en algunas ocasiones, dijo: “No se ajusta con el estado real de los caminos y tampoco con el clima”. Errores, destacó, que le pueden costar la vida a quienes transitan por esos caminos.

Tras la difusión de los videos y su crítica por los partes, Vialidad Nacional le mandó una carta documento donde le pide que se retracte porque es “falaz la información que sube”.

La intimación está firmada por Adriana Y. Urrutia, la representante legal Vialidad Nacional. En el documento se le pide a Lorente que cese “en el plazo inmediato” con “toda información falaz vertida respecto del estado de las rutas provinciales fundamentalmente de la ruta provincial N°13″.

Además, se detalla que la conducta indebida se realizó el 15 de agosto pasado, por medio de las redes sociales cuando Lorente dijo que el parte era una “vil y peligrosa mentira” y que instaba así a la circulación por la Ruta 13 “exponiendo a los ciudadanos a un inminente peligro”. Por otra parte, Vialidad indicaba que lo realizado por Lorente quedó “agravado” por la función como bombero voluntario.

“Rutas detonadas”

“Palabras más, palabras menos, Vialidad me dice que no me puedo manifestar. Desde el 2020 que se viene aguantando la gente esta situación. El presidente de Vialidad, en vez de corroborar que esa gente de prensa da mal la información, todo lo contrario. No ha cambiado ni mejorado el estado de la ruta”, lamentó en diálogo con Cadena 3.

Si bien en el documento le pedían que renunciara a su cargo de rescatista, recibió el apoyo de la Federación Neuquina de Bomberos desde un duro comunicado en el que coinciden en que hace años las rutas patagónicas se encuentran en estado calamitoso y son un peligro para turistas y vecinos.

Carta documento al presidente de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia de Vialidad Nacional Gentileza

Así, Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia y la Federación presentaron un pedido para que se declare “emergencia vial” en todo el departamento de Aluminé.

“Presentamos a cada uno de los presidentes del Consejo Deliberante de Villa Aluminé y Villa Pehuenia nuestro proyecto de declaración como una herramienta que tenga en cuenta ellos con pronto despacho para que pueda tratarse rápido y declaren la emergencia vial como lo hizo ya San Martín de los Andes”, dijo más tarde Lorente al medio local de radio 24/7.

“Hace años ponen excusas para no mejorar las rutas en la provincia. Esto no es un gasto, es una inversión porque no hay plata que pueda pagar una vida o devolver un mal momento a un turista que juntó plata para venir al paraíso, pero para llegar tiene que pagar por un infierno sobre una ruta que tendría que haber sido puesta en condiciones ayer, no hoy ni mañana”, denunció.

“La Federación de Bomberos está compuesta por 28 delegaciones en la provincia, nosotros recorremos las rutas con nuestros camiones con equipos especiales que hay que cuidar para salvar vidas. Reclamamos lo que corresponde. Que me desafecten de mi tarea voluntaria, de mi rol de salvar vidas sin cobrar un peso no mueve nada. Nosotros seguimos para adelante con nuestro pedido”, dijo.

Por otra parte, explicó que el pedido no solo es por el turismo, “también por los vecinos que recorren estos caminos y corren riesgos y porque acá el combustible es más caro que en otros lados; los alimentos también, y si te accidentas en la ruta, también tenés que pagar más por lo accidentado del camino”.

La respuesta de la Federación de Bomberos

En su comunicado, la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios apoyó a Lorente y destacó que el problema de las rutas de Neuquén es un reclamo de hace años y que “silenciar” no es lo que debería hacerse, sino mejorar los caminos.

“Consideramos que la carta documento remitida por la abogada Adriana Urrutia al presidente de la Asociación Bomberos de Vila Pehuenia - Moquehue, es un intento de silenciar un reclamo de toda la comunidad neuquina que transita la ruta provincial 13 y otras vías, cuyo deplorable estado hace peligrar la vida y bienes de quienes por ellas circulan”, indicaron en el comunicado, firmado por el presidente de la federación, Milton Canale y el secretario Martín Zapata.

La respuesta de la Federación de Bomberos Facebook

“No es falaz, sino que es verdad que las rutas provinciales se encuentran en condiciones desastrosas, producto del abandono y la desidia de funcionarios que se preocupan más por agraviarse ante los reclamos, que por hacer su trabajo específico”, afirmaron.

“A esta altura, nos preguntamos si el contenido de la carta es compartido por el secretario general y Servicios Públicos, Leonel Dacharry y más, por el gobernador Omar Gutiérrez, como cabeza del organigrama provincial. Como institución acompañamos el reclamo de la comunidad y le pedimos a los funcionarios responsables que cumplan con su trabajo, en vez de malgastar recursos del Estado en intentar silenciar las voces de quienes señalan su inacción”, cerró el comunicado.

