Una curiosa situación viven los estudiantes de la escuela Nº 4530 “Teniente Benjamín Matienzo” de la localidad de Las Blancas, en el departamento salteño de Cerrillos. Hace dos años y siete meses que una docente de esta institución primaria rural de jornada completa, que debería enseñar la materia Agronomía, no asiste a dar clases porque se encuentra adherida a una medida de paro de las actividades.

Cuando en febrero de 2021 el profesor titular de esa asignatura se jubiló, las autoridades educativas nombraron a la maestra Celia Alancay para ese cargo, informó el diario local El Tribuno. Para los alumnos de esa escuela es esencial la materia Agronomía porque la institución está emplazada en una ciudad rodeada de cultivos, sobre todo de cereales. A través de la huerta ponían en práctica sus conocimientos teóricos y, además, ese espacio era utilizada por los niños para cultivar sus propios frutos.

Sin embargo, la huerta se convirtió en un terreno tomado por los yuyos y sometido al abandono porque la docente a cargo no asiste a dar clases. Según el diario salteño, la maestra pertenece a un grupo de “autoconvocados” y se encuentra “de paro por tiempo indeterminado” .

Los tutores de los estudiantes enviaron notas tanto a la directora de la escuela, Sonia Teresa Funes, como al Ministerio de Educación de la provincia. Las últimas cartas fueron enviadas el 26 de junio pasado. Por mesa de entrada, la nota a la cartera educativa tiene el número 47-16528/023 y a través de ella se solicitaba audiencia con el ministro Matías Cánepa con el objetivo de pedirle una solución urgente “ya que los años pasan volando y los alumnos ya llevan 2 años y 7 meses sin cultivar”.

“Estuvimos reunidos con Rubén Figueroa, el coordinador de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Educación, pero sin ninguna solución”, señalaron los padres al diario El Tribuno. Explicaron que la docente Alancay “en el 2021 tuvo un 70%, aproximadamente, de inasistencias. En 2022 tampoco se cumplió en ninguno de los grados con los contenidos proyectados, siendo que las ausencias en el dictado de la materia representaron un 48% aproximadamente y en lo que va de este año lectivo las faltas se elevan a más de 80 días”.

“No queremos hablar mal de la maestra, solo exigimos que los chicos tengan clases, que el Ministerio lo solucione como quiera. Pero nos dicen que no pueden ni siquiera nombrar un suplente y eso perjudica mucho a los alumnos que no aprenden, y a la escuela que tiene comedor diario y no puede, como lo hacía antes, consumir las verduras y hortalizas de la huerta propia, sobre todo en este momento tan crítico que estamos atravesando”, aseguraron los padres y madres de los alumnos.

La institución educativa cuenta con campo para cultivos, estructura para invernadero y depósito, pero hoy está todo abandonado.

