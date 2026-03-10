Video: así desentierran los autos que quedaron aplastados y bajo los escombros tras el derrumbe en Parque Patricios

Un complejo de departamentos, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, fue completamente evacuado el martes pasado luego de que la losa del estacionamiento cediera y se derrumbara. A una semana del episodio, se inició un operativo en el lugar para desenterrar cerca de 60 vehículos que quedaron bajo los escombros.

De acuerdo a lo que se pudo ver en las imágenes de LN+, se despejó la zona afectada con máquinas excavadoras. A fines de proteger a los vecinos ante posibles más derrumbes, decenas de vecinos fueron evacuados y continúan en la calle.

Desentierran los autos aplastados en Parque Patricios

El hecho

El martes por la madrugada se desplegó un fuerte operativo en el barrio porteño de Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de una estructura interna de un complejo de viviendas y cayera sobre alrededor de 60 vehículos que estaban en el estacionamiento subterráneo.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en la calle Mafalda al 907, entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola. A fines de proteger a los vecinos ante posibles más derrumbes, decenas de vecinos fueron evacuados.

Dónde está ubicado el complejo

Cuál es la constructora detrás del edificio que se derrumbó

El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del emprendimiento más grande construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II: cuenta con 2476 departamentos, con superficies que van desde los 32 hasta los 119 metros cuadrados.

Equipos de rescate trabajaron en el complejo captura de red

Para realizar la obra, el Gobierno licitó la obra a diferentes constructoras. El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total realizada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados.

Con actividad desde 1970, la compañía participó en algunos de los desarrollos más emblemáticos del país. Entre ellos figuran las torres Fórum, centros comerciales como Unicenter y Portal de Rosario, además de supermercados en todo el país y establecimientos de salud como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Sanatorio La Trinidad de Palermo, intervenciones en el Hotel Llao Llao y el Alvear Palace Hotel, entre tantos otros proyectos residenciales, comerciales e instituciones.