Videos y fotos: así se vivió el Eclipse Lunar “Luna de Sangre” 2026 en Argentina

Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto tuvo lugar el último eclipse lunar del 2026. El fenómeno astronómico denominado como “Luna de Sangre” pudo observarse desde diversos continentes a lo largo y ancho del planeta, mancomunando a cientos de personas ante un evento inolvidable.

El suceso espacial en el que la Luna fue adquiriendo progresivamente una tonalidad rojiza comenzó a hacerse visible de manera tenue a partir de las 22.23 (hora argentina). Diez minutos más tarde dio inicio la fase parcial, cuando la sombra de la Tierra avanzó sobre la superficie lunar.

Así se percibió el fenómeno desde la Ciudad de México YURI CORTEZ - AFP

Recién a la 1.11 de la madrugada se dio lo que todos esperaban: casi un 97% de la superficie lunar quedó cubierta por la umbra terrestre, dando lugar a que la Luna del Esturión adquiera esa particular tonalidad.

Sin contar la fase penumbral, una etapa previa y posterior en la que la Luna solo pierde ligeramente su brillo y que resulta difícil de percibir a simple vista, el fenómeno completo tuvo una duración de 3 horas y 18 minutos. Aún así, si se considera esa fase, el evento se extendió por 5 horas y 38 minutos, concluyendo por completo a las 4.01 (hora argentina).

Aún así, a esas alturas de la madrugada, la precisión de los relojes ya decía poco. Lo esencial había ocurrido en otro registro, más íntimo y perdurable. El de un carrete de imágenes que, durante esas horas, quedó grabada en la retina de millones de personas.

Las mejores imágenes del eclipse lunar

Los astros se colaron en el partido de NFL donde Cleveland Browns se enfrentó a los New England Patriots Carolyn Kaster - AP

Un grupo de personas entregados al asombro en el George Observatory de Texas RONALDO SCHEMIDT - AFP

Las costas de Israel por un momento pusieron pausa a los bombardeos y se entregaron a la contemplación JACK GUEZ - AFP

El Obelisco de Washington parece estirarse ante la inmensidad lunar Cliff Owen - FR170079 AP

En Kansas City la luna dijo presente en tono cobrizo Charlie Riedel - AP

Un grupo de adolescentes en Minnesota se divierte con la luna de fondo Ellen Schmidt - AP

Roma: eterna y con Luna de Sangre Gregorio Borgia - AP

Venezuela y un particular "amanecer" lunar FEDERICO PARRA - AFP

En Los Ángeles hay muchas estrellas, pero también lugar para los eclipses Jae C. Hong - AP

También en Los Ángeles y una postal que combina urbanismo y astronomía Jae C. Hong - AP

Varsovia y una Luna que parece sacada de una película de Kieślowski SERGEI GAPON - AFP